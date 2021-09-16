عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: مصر رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، إنه يطالب جميع المصريين بتوخي الحذر فى الفترة المقبلة، حتى يتم المرور من الموجة الرابعة لـ كورونا.

وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن مصر استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات بالتزامن مع جهود التصنيع المحلى لمواجهة كورونا، وأكد أن مصر رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا.

ولفت إلى أن مصر تسير بتوازن فى كل شئ، وتعمل على توفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين.

وفى نفس السياق قالت منظمة الصحة العالمية إنه مع اضطرار مرفق كوفاكس المعني بالتوزيع العادل للقاحات كورونا للبدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى خفض عمليات تسليم اللقاحات المخطط لها إلى أفريقيا بحوالي 150 مليون جرعة هذا العام، فإن القارة السمراء تواجه نقصا بنحو 500 مليون جرعة لأجل تحقيق الهدف المتمثل في تطعيم 40 % من السكان بحلول نهاية العام الجاري.


وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس في جنيف، إلى أن هذا النقص يأتي في الوقت الذي تتخطى فيه أفريقيا 8 ملايين حالة إصابة بالفيروس هذا الأسبوع.


وأضاف التقرير أنه مع هذا الخفض فمن المتوقع أن يقدم كوفاكس 470 مليون جرعة من اللقاحات إلى أفريقيا هذا العام وهي ما ستكفي سوى لحوالي 17 % فقط من السكان، ونوه التقرير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 470 مليون جرعة أخرى إضافية للوصول إلى هدف نهاية العام وذلك حتى لو تمت جميع الشحنات المخطط لها عبر كوفاكس.


وذكرت المنظمة الدولية أن أفريقيا لن تصلها كميات اللقاح المطلوبة وذلك إن استمرت البلدان الغنية في الاستئثار بما يتم إنتاجه وبما يهدد بفقدان القارة لأهدافها في التطعيم، وحث مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة البلدان التي لديها كميات كافية من اللقاحات إلى التخلي عن مكانها في قوائم تسليم اللقاحات من المصنعين حتى يتم تقديمها للمرفق، كما ناشدت المنظمة البلدان التي حققت نسب تطعيم جيدة بتوسيع وتسريع التبرع بكميات اللقاح الزائدة لديها وضمان توافرها بكميات أكبر وبشكل أكثر قابلية للتنبؤ وبعمر تخزين أطول.


وأوضح التقرير أنه سيتم تسليم نحو 95 مليون جرعة إضافية من اللقاحات إلى أفريقيا طيلة شهر سبتمبر الجاري والتي ستكون أكبر شحنة تتلقاها القارة في أي شهر حتى الآن.


وقالت المنظمة إنه حتى مع زيادة عمليات التسليم فإن بلدان قارة أفريقيا تمكنت من تطعيم 50 مليون شخص فقط أو 3.6 % من سكانها وحذرت المنظمة على لسان الدكتورة ماتشديسو مويتى المديرة الإقليمية لها لأفريقيا من أن التفاوت المذهل والتأخر الشديد في شحنات اللقاحات يهددان بتحويل المناطق في أفريقيا ذات معدلات التطعيم المنخفضة إلى مناطق تكاثر للمتغيرات المقاومة للقاحات.


 

الصحة مستشار الرئيس لشئون الصحة كورونا الموجة الرابعة عوض تاج الدين

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس : ميزانية مفتوحه لـ وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا

سكب البنزين على جسدها وأشعله.. جريمة تشعل الغضب بـ الأردن| تفاصيل

أستاذ علاج الإدمان والسموم: المبادرة القومية لمواجهة المخدرات ضرورة ملحة لحماية الشباب

فاركو يعلن التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

كارتيرون يلغي مران الزمالك لهذا السبب

الثائر علي بدرخان - ووجوه خالد الصاوي| تفاصيل مطبوعات مكرّمين بـ الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

وجه شاحب.. أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ