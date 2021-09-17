لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد.. أفضل طرق لتحميل لعبة Minecraft

أصبحت لعبة Minecraft ماين كرافت في الفترة الأخيرة وحدة من أكثر الألعاب شهرة ويفضل أن يلعبها الكثير من محبى ألعاب الفيديو من أجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد ، حيث تحتوي على نسخة مجانية آمنة وجيدة لمعظم اللاعبين.



وبحسب موقع TechSpot فإنه فضل الكثير من اللاعبين القيام بتحميل لعبة ماين كرافت مجانا على أجهزة الكمبيوتر أو هواتف الأندرويد، وفيما يلى أفضل طرق يمكن من خلالها لعب ماين كرافت.





كيفية تحميل لعبة ماين كرافت لهواتف أندرويد



يمكن للاعبين الحصول مباشرة على Minecraft Pocket Edition من متجر الألعاب Google Play أو



- افتح متجر Google Play على هاتفك الأندرويد وابحث عن Minecraft Pocket Edition باستخدام شريط البحث.



- وستظهر عدة نتائج على الشاشة، انقر فوق الخيار الأكثر صلة. يمكنك أيضًا النقر لزيارة صفحة متجر Google Play للعبة لمعرفة تفاصيل أكثر.

-اضغط على زر الشراء ، بعد إجراء الدفع بنجاح ، انقر فوق الزر تثبيت.

- وفقا للموقع فإنه يفضل تحميل اللعبة من مصادر رسمية، حيث يشكل تنزيل الملفات من مواقع جهات خارجية غير معروفة خطرًا على الهواتف حيث قد تحتوي الملفات على فيروسات وبرامج ضارة.

- كما أنه هناك أيضًا إصدار تجريبي من اللعبة متاح على متجر Google Play، ويمكن للاعبين تجربته قبل شراء إصدار Pocket Edition.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت مجانا لأجهزة الكمبيوتر

1. قم بفتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. ثم قم بنسخ ولصق هذا الرابط (minecraft.net/en-us/free-trial)، بشريط العنوان بالمتصفح للوصول إلى موقع الويب الخاص بالإصدار التجريبي المجاني من لعبة ماين كرافت.

3. ستري مجموعة من الخيارات بالصفحة، انقر فوق الزر الذ يحمل اسم ويندوز.

4. ستقوم هذه الخطوة بتوجيهك إلى صفحة لعبة ماين كرافت الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10 بمتجر مايكروسوفت، وانقر على خيار تجربة مجانية Free Trial.

5. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف مايكروسوفت الخاص بك.

6. افتح الملف الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتثبيت اللعبة.

