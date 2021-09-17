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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطاء في اختيار الملابس لا تفعليها بسنة أولى جامعة.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت شاهندة المنسي، خبيرة الموضة والأزياء، عن أبرز ملامح موضة خريف 2021 ، أهمها الملابس المريحة، خاصة لشباب الجامعات.

وأوضحت شاهندة المنسي، خلال لقائها بـ برنامج "عيش حياتك"، على فضائية "صدى البلد2"، أن أهم قواعد زي الجامعة أن يكون غير مبتزل وملفت، إلى جانب أن يكون متناسب مع شخصية كل شخص، وشكل جسم الطالبات.

وتابعت أنه من الأخطاء الشائعة لدى طلاب الجامعات في السنة الأولى الإكثار من الميكاب، وارتداء الكعب العالي، متابعة: "أهم حاجة، اللبس يكون بسيط ويناسب استايل الشخص".

وأردفت أن ارتداء ملابس لا تتناسب مع الشخصية يتسبب في انعدام الثقة بالنفس، مضيفة: "لازم شكل اللبس يليق مع الشخصية".

وأكملت: “الجيب القصير والهيلز والسليبر غير مفضلة في الجامعة، وكذلك الميك اب الصارخ، والإيلينر”. 

خبيرة موضة خريف 2021 شاهندة المنسي خبيرة الموضة والأزياء برنامج عيش حياتك توك شو

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