جوارديولا يرفض الاعتذار لـ جماهير مانشستر سيتي .. ما القصة ؟

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الاعتذار لجماهير السماوي، بسبب انتقاده لهم، عقب مواجهة لايبزيج الألماني، أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 6-3.

وانتقد بيب جوارديولا غياب الدعم الجماهيري للفريق أمام لايبزيج، حيث طالبهم بتواجد أكبر أمام ساوثهامبتون، في المباراة المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثهامبتون :" نود أن يكونوا هنا (الجماهير) لأننا نحتاج إلى دعمهم، لا يهم عدد الأشخاص الذين يأتون - 30 ألفا، 40 ألفا، 50 ألفا - نحتاج إلى دعمهم".

تابع جوارديولا :" لن أعتذر عما قلته لأنني كنت صادقا".

أشار جوارديولا :" أنا ممتن لجماهير مانشستر سيتي، بشكل لا يصدق، إذا أرادوا الانضمام إلينا سنكون سعداء للغاية لأنني أعرف مدى صعوبة ذلك، أفضل أن أكون مع جماهيري على أن أكون بدونهم".

وحضر حوالي 38 ألف متفرج مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، التي أقيمت على ملعب الاتحاد في حين تسع مدرجات الملعب 55 ألف متفرج “تقريبا”.

رابطة مانشستر سيتي تهاجم جوارديولا:

يذكر أن كيفن باركر الأمين العام لرابطة مشجعي مانشستر سيتي الرسمية، الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق للسماوي، بسبب انتقاده غياب الحضور الجماهيري أمام لا يبزيج.

وقال كيفين باركر في تصريحات صحفية: "جوارديولا لا يتفهم الصعوبات التي يواجها الأشخاص في الوصول إلى ملعب الاتحاد، مساء الأربعاء".

استطرد: "بعض المشجعون لديهم أطفال، قد لا تكون لديهم المقدرة على تحمل تكاليف حضور اللقاء، بالإضافة للمشاكل التي يواجهونها أيضا بسبب فيروس كورونا".

اختتم:" لا أرى سببا لتعليق جوارديولا على هذا الأمر، لا شك أنه أفضل مدرب في العالم، لكن عليه أن يركز في التدريبات فقط".