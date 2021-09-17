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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك ناعم.. هازال كايا تبرز جمالها في أخر ظهور

هازال كايا
هازال كايا

حرصت الممثلة التركية هازال كايا مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بصورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعيها في تعليقاتهم.

 

تفاصيل إطلالة هازال كايا

 

وظهرت هازال كايا  ترتدي قميص باللون الأسود من القطن وبأكمام طويلة،  وهو ما تناسب مع لون بشرتها.
 

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وظهرت هازال كايا بخصلات شعر باللون الذهبي اللامع وتركت خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، هو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

 هازال كايا



وأبرزت هازال كايا أنوثتها وجمالها بوضع بعض اللمسات البسيطة من مساحيق التجميل؛ حيث اختارت اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال ولون عينيها.

ولم تتكلف هازال كايا في ارتداء الأكسسوارات؛ حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين وقلادة حول عنقها باللون الذهبي الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة هازال كايا
 

وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)‏، واسمها الحقيقي ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. 

حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها. 

وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار. 

وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية. 

 

مسيرة هازال كايا
 

 

كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.

كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.

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