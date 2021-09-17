استشاري الطب النفسي يكشف أسبابا تؤدي لانتحار الشخص المكتئب

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن هناك علامات للاكتئاب، يصاب بها الشخص، مؤكدا أنه أحيانا يكون هذا الشخص في عزلة لا إرادية.

وأضاف محمد هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر القناة "الأولى”، أن الاكتئاب يأخذ الشخص المصاب به إلى حياة منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الشخص المصاب بالاكتئاب، غير مقبل على الحياة، ويكون لديه طاقة سلبية كبيرة، ويلجأ للبكاء، ويميل إلى الوحدة.

“كتم المشاعر” علامة غير جيدة

وتابع استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن من “يكتم مشاعره”؛ تكون علامة غير جيدة، لأنه قد يصل لدرجة قوية من الغضب، وقد تسيطر على تفكيره فكرة الانتحار.

وأشار محمد هاني إلى أن هناك أفكارا سلبية تسيطر على الشخص الذي يعاني من الاكتئاب، وقد تدفعه إلى الانتحار، وهذا القرار لا يأتي فجأة.