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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شوقى علام: استراتيجية حقوق الإنسان تتوافق مع وثيقة المدينة المنورة

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

علق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.

وقال مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى حمدى رزق، حقوق الإنسان هي استراتيجية المواطنة الكاملة و تعود إلى محورين أولها وثيقة المدينة التي لم تعرف التمييز أو الإقصاء.

وتابع المفتي: أما المحور الثاني هو تلاحم أهل مصر المسيحيين وتكاتفهم ومساندتهم لعمرو بن العاص ضد الرومان، مؤكدا أن المواطنة ثابتة في مصر من أول يوم منذ مجيء عمرو بن العاص.

وأضاف مفتى الجمهورية قائلا:" إنني كمواطن، أفخر؛ كوني من أبناء هذا الوطن، وفى دولة قوية، تهتم بكافة جوانب حقوق الإنسان ولا تقصي أحدا من أبنائها كما فعل الغير".

وأشار المفتى إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن خطة وإطارا زمنيا لترسيخ حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية مفتى الجمهورية شوقي علام الدكتور شوقي علام حقوق الإنسان

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