أخبار الفن| وفاة والد جيهان نصر.. تطورات حالة كريم فهمي الصحية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر ، تطورات حالة كريم فهمي الصحية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلن كريم حسن عيسى - ابن شقيق جيهان نصر - وفاة عمه «نصر عيسى» ووالد الفنانة المعتزلة، إذ كتب عبر فيسبوك: «انا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الغالي نصر عيسي».

كما أعلن حساب للفنانة جيهان نصر - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة والدها «نصر عيسى»، أمس الخميس، وشيعت جنازته اليوم الجمعة.

وكتبت جيهان نصر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا إعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه غدًا عند صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند .. ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

كشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الرسمي تطورات إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف عن ذهابه لإجراء التحاليل الطبية مع زوجته بعد أيام من الإصابة.

وكتب شريف إدريس - عبر حسابه الرسمي على فيسبوك - في منشور له: «رايح أعمل تحاليل كورونا انا ومراتي وولادي..دعواتكم».

توصل صدى البلد لحساب «هدى نصر»، شقيقة الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدهما، أمس الخميس، وتشييع جثمانه اليوم الجمعة، في هدوء تام.

وظهر والد جيهان، في صورة على حساب «هدى نصر»، قبل 9 سنوات من وفاته، كانت نشرتها عام 2012، وظهر فيها الراحل نصر عيسى، بجوار زوجته والدة الفنان المعتزلة، وهو يرتدي “طربوش” على الطريقة الكلاسيكية.

طمأن الفنان أحمد فهمي، متابعيه على الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

وكتب أحمد فهمي عبر حسابه علي موقع "تويتر": "‏جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي.. عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم".

تجاهلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الرد على حالة الجدل المثارة حولها خلال الفترة الأخيرة بعد ظهورها مع خبير مكياج الإسرائيلي آيدو رافيل، وانتشار صورهما قبل أيام.

وبتتبع حساب نادين نسيب نجيم على تويتر، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها لم تتناول حالة الجدل أو الرد على الاتهامات الموجهة لها بالتطبيع.

تعرضت الفنانة العراقية رحمة رياض لحالة غثيان قبل دخولها حفل جوائز الموريكس دور 2021، المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، فسقطت أرضًا قبل الدخول لقاعة الحفل.

والتقطت عدسات المصورين، لحظة سقوط رحمة رياض على الأرض، وكان بجوارها خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، وهو يساعدها على النهوض، وعلى الفور توجه لها فريق من المسعفين لمحاولة الإطمئنان عليها، إلا أنها قامت على الفور ممسكة بيد خطيبها.