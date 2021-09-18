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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تأسف لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعرب البيت الأبيض عن أسفه لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة، قائلًا إن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي.


وقال مسؤول في البيت الأبيض- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية: "نأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، وسوف نستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أعلن أن بلاده استدعت سفيرها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا، الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

باريس الولايات المتحدة واشنطن البيت الأبيض

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