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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي يكشف حقيقة إجباره على تعيين وزراء حزب الله

ميقاتي
ميقاتي

نفى رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، إجباره على اختيار وزيرين في حكومته على صلة بـ"حزب الله".

 

وبحسب وسائل إعلام أرجع ميقاتي، سبب اختياره لهما إلى أنه "براغماتي للغاية"، داعيا إلى وضع السياسة جانبًا لـ"إنقاذ لبنان".


وقال رئيس الوزراء اللبناني، إن "لبنان يعيش فترة انتقالية نحو التغيير"، مشددًا على الحاجة لمحاولة وقف ما وصفه بالسقوط الحر ومحاولة إنقاذ لبنان.

 

كان ميقاتي، قال أمس الجمعة، إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد انتهاك لسيادة لبنان، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على موقع " تويتر". 

 

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

 

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

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ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

 

وتعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حزب الله لبنان أزمة محروقات الحكومة اللبنانية

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