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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتعميم معرض "صُنع في بورسعيد" بجميع المحافظات

صدى البلد

طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعميم معرض "صنع فى بورسعيد" بجميع المحافظات، مؤكداً أن كل محافظة بها ميزات نسبية في مجال الصناعة تختلف عن المحافظات، وبالتالى فإن الأمر يتطلب التفكير من خارج الصندوق لاستغلال إمكانيات جميع المحافظات فى مختلف الصناعات.


ووجه "خضراوى" فى بيانه اليوم، السبت، تحية تقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى نجح فى دراسة إمكانيات بورسعيد فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها. 

 

وتوقع النائب خلال السنوات القليلة القادمة أن تكون محافظة بورسعيد نموذجاً متفرداً فى تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وخلق الآلاف من فرص عمل للشباب بجميع المحافظات المجاورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لجميع احتياجات بورسعيد فى الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان وغيرها، وتحقيق فائض مالى كبير يدخل الموازنة العامة للدولة خاصةً فى ظل النجاحات الكبيرة والمتوقعة لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التى ستكون قادرة على جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.


وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية. 


وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي تأكيدا على أن الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.


وجاءت تصريحات نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة خلال افتتاحها والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمعرض الصناعي الأول بالمحافظة والذي يعقد تحت شعار "صنع في بورسعيد" وتنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد في الفترة من 17 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصاد والذي استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

 

وشارك في مراسم الافتتاح الدكتورة فايزة ابو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات محافظة بورسعيد.

بورسعيد الموازنة العامة للدولة مجلس النواب مجلس الوزراء لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة

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