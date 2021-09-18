عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية ، حيث وصل عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية، إلى نصف عدد السكان، كما أكدت وصول الجرعات المعطاة من اللقاح إلى 40,628,376 جرعة.

تعرف على عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية

كما أعلنت عدد السكان الملقحين ضد كورونا في السعودية بلغ الإجمالي 23,036,382  بنسبة 65.18% من السكان، فيما بلغ عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية 17,591,911 بنسبة 49.78% من السكان.
 

السعودية الثانية عالميا فى مؤشر التعافي

هذا فى الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثاني عالميا،  للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة، وفقا لمؤشر "نيكاي" الياباني.

ويعتمد مؤشر "نيكاي" في ترتيبه على انخفاض أعداد حالات كورونا المؤكدة، وزيادة معدلات التطعيم وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.

فيما سجلت المملكة العربية السعودية  خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل أكثر من 155 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين، كما أعلنت تسجيل (68) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصاباات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 546479 .

كما تم تسجيل  (5) حالات وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 8656.

أسباب إنخفاض الاصابات بكورونا فى السعودية

“المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض، منوها إلى أن هذا التراجع هو ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل ومن أبرزها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات”، هكذا أرجع  الدكتور محمد العبدالعالي،  المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية السبب إلى انخفاض نسب الإصابات بفيروس كورونا فى السعودية.

وأكمل العبدالعالي  أن الإقبال على اللقاح كما هو الحال للحالات المسجلة التي تشهد تراجعاً في تسجيلها فإن الحالات الحرجة تتبع الحالات المسجلة في التراجع، التي سجلت ما نسبته 65% تراجعا فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تعديل عقوبة مخالفة الإجراءات الاحرازية

هذا فى الوقت الذي عدلت فيه السلطات السعودية عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم إضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، وتشمل مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع، للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحلات التجارية أو المولات والمراكز التجارية، التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

تطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة

ليس ذلك وفقط بل تسعي المملكة العربية السعودية إلى العمل على مواجهة فيروس كورونا فى كافة المنشات، أعلنت أن عقوبة مخالفة الاجراءات الوقائية فى أداء العمرة والصلاة يتضمن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، وذلك فى إطار تنفيذ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة، بالحرم المكي الشريف وساحاته.

مواعيد تلقي لقاحات كورونا

من جانبه نشر تطبيق "توكلنا" السعودي تحديثات جديدة بخصوص مواعيد تلقي لقاحات كورونا وإمكانية إلغاء مواعيد التطعيم أو تأجيلها، موضحا أنه يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها.

وأضاف أن الحالة الصحية تكون "محصن جرعة أولى" باللون الأخضر الغامق في "توكلنا" لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوما من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة.

txt

السعودية تواصل تسجيل أرقام متدنية في إصابات كورونا

txt

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

كما تظهر الحالة الصحية "متعافي وتلقى جرعة" في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى "محصن أكمل الجرعات".

كما طالب التطبيق الجميع بضرورة  الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، فيما يتعلق بالتجمعات والحد المسموح به للوجود في موقع المناسبة وإصدار التصاريح لذلك عبر التطبيق.

وذكر “توكلنا” قائلا: إن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأشخاص في حال وجود زائرين لديهم لمناسبة معينة مثل الأعراس والتعزية وغيرهما، حيث يتم إصداره من خلال صفحة الخدمات في التطبيق، باختيار طلب تصريح جديد، ثم اختيار تصريح تجمع، ثم تحديد نوع التصريح حكومي أو تجاري أو شخصي، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، ثم طلب التصريح.

وأوضح أن الحد الأقصى المسموح به في تصريح تجمع شخصي 20 زائرا، مهيبا بالجميع الالتزام والتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأفاد بأن متطلبات تصريح تجمع شخصي هي: كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 20 زائرا، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح.

عدد السكان الملقحين السعودية نصف عدد السكان جرعتين ضد كورونا كورونا

ترشيحاتنا

المتهم اراد تأجيل قضية موكله..الداخلية تكشف سر التهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا

حطوا حديد ومنعونا نركن عربياتنا|سكان بولاق يشكون من بلطجة أصحاب عقارات

استشاري الصحة العالمية: تم توزيع 5.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا

السيسي يبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ