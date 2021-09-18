أعلنت وزارة الصحة السعودية عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية ، حيث وصل عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية، إلى نصف عدد السكان، كما أكدت وصول الجرعات المعطاة من اللقاح إلى 40,628,376 جرعة.

تعرف على عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية

كما أعلنت عدد السكان الملقحين ضد كورونا في السعودية بلغ الإجمالي 23,036,382 بنسبة 65.18% من السكان، فيما بلغ عدد السكان الملقحين بجرعتين ضد كورونا في السعودية 17,591,911 بنسبة 49.78% من السكان.



السعودية الثانية عالميا فى مؤشر التعافي

هذا فى الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثاني عالميا، للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة، وفقا لمؤشر "نيكاي" الياباني.

ويعتمد مؤشر "نيكاي" في ترتيبه على انخفاض أعداد حالات كورونا المؤكدة، وزيادة معدلات التطعيم وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.

فيما سجلت المملكة العربية السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل أكثر من 155 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين، كما أعلنت تسجيل (68) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصاباات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 546479 .

كما تم تسجيل (5) حالات وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 8656.

أسباب إنخفاض الاصابات بكورونا فى السعودية

“المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض، منوها إلى أن هذا التراجع هو ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل ومن أبرزها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات”، هكذا أرجع الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية السبب إلى انخفاض نسب الإصابات بفيروس كورونا فى السعودية.

وأكمل العبدالعالي أن الإقبال على اللقاح كما هو الحال للحالات المسجلة التي تشهد تراجعاً في تسجيلها فإن الحالات الحرجة تتبع الحالات المسجلة في التراجع، التي سجلت ما نسبته 65% تراجعا فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تعديل عقوبة مخالفة الإجراءات الاحرازية

هذا فى الوقت الذي عدلت فيه السلطات السعودية عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم إضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، وتشمل مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع، للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحلات التجارية أو المولات والمراكز التجارية، التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

تطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة

ليس ذلك وفقط بل تسعي المملكة العربية السعودية إلى العمل على مواجهة فيروس كورونا فى كافة المنشات، أعلنت أن عقوبة مخالفة الاجراءات الوقائية فى أداء العمرة والصلاة يتضمن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، وذلك فى إطار تنفيذ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة، بالحرم المكي الشريف وساحاته.

مواعيد تلقي لقاحات كورونا

من جانبه نشر تطبيق "توكلنا" السعودي تحديثات جديدة بخصوص مواعيد تلقي لقاحات كورونا وإمكانية إلغاء مواعيد التطعيم أو تأجيلها، موضحا أنه يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها.

وأضاف أن الحالة الصحية تكون "محصن جرعة أولى" باللون الأخضر الغامق في "توكلنا" لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوما من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة.

كما تظهر الحالة الصحية "متعافي وتلقى جرعة" في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى "محصن أكمل الجرعات".

كما طالب التطبيق الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، فيما يتعلق بالتجمعات والحد المسموح به للوجود في موقع المناسبة وإصدار التصاريح لذلك عبر التطبيق.

وذكر “توكلنا” قائلا: إن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأشخاص في حال وجود زائرين لديهم لمناسبة معينة مثل الأعراس والتعزية وغيرهما، حيث يتم إصداره من خلال صفحة الخدمات في التطبيق، باختيار طلب تصريح جديد، ثم اختيار تصريح تجمع، ثم تحديد نوع التصريح حكومي أو تجاري أو شخصي، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، ثم طلب التصريح.

وأوضح أن الحد الأقصى المسموح به في تصريح تجمع شخصي 20 زائرا، مهيبا بالجميع الالتزام والتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأفاد بأن متطلبات تصريح تجمع شخصي هي: كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 20 زائرا، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح.