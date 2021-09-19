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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل المكرونة بالباشمل.


مقادير الوصفة:
1 باكيت مكرونة أصابع صغيرة
صلصة الطماطم
2 ملعقة كبيرة زيت
1 حبة صغيرة بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 حبة كبيرة طماطم، مفروم
4 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

الحشو:
2 ملعقة كبيرة زيت
400 جرام لحم مفروم
1 حبة كبيرة بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
صلصة البشاميل
6 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة زبدة
6 ملعقة كبيرة دقيق
5 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة ، مكعبات
جبن موزاريلا للوجه

طريقة التحضير:
1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 170مْ. ثبتي الرف الأوسط. احضري طبق فرن كبير الحجم
2. ضعي 12 كوب ماء في قدر عميق ودعيه يغلي على نار قوية. أضيفي ملعقة كبيرة من الملح و ملعقة كبيرة من الزيت.
3. أضيفي المكرونة واسلقيها15-20 دقيقة الى ان تنضج.صفي المكرونة في مصفاة كبيرة. اغسليها بالماء البارد


4. صلصة الطماطم: في قدر سميك القاعدة، كبيرالحجم سخني الزيت على نار متوسطة. اضيفي البصل والثوم ، قلبي الى ان يصبح لون البصل ذهبي.
5. اضيفي الطماطم،الصلصة، الملح ، الفلفل، البهار وكوب ماء، دعي الصلصة تغلي 5 دقيقة.
6. اضيفي المكرونة على الصلصة وقلبي لتتشرب بالصلصة. دعيها جانبا.


7. الحشو: في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم سخني الزيت على نار متوسطة.
8. أضيفي اللحم وقلبي الى ان يجف تماما. اضيفي البصل والثوم وقلبي الى ان يلين البصل. اضيفي البهار، الملح، الفلفل والكزبرة. قلبي لتختلط المكونات مع بعضها البعض.دعيها جانبا


9. صلصلة البشاميل: في قدر سميك القاعدة، سخني الزيت على نار متوسطة. اضيفي الدقيق وقلبي بملعقة خشبية الى ان يصبح ذهبي اللون
10. اضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب بمضرب شبكي الى ان تحصلي على صلصة سميكة القوام.
11. أسكبي 1 كوب من صلصة البيشاميل على المكرونة وقلبي.
12. ضعي نصف كمية المكرونة في طبق الفرن.وزعي اللحم. ثم بقيةالمكرونة.
13. وزعي صلصة البشاميل على المكرونة.ساوي السطح لتتغطى كل المكرونة بالصلصة.
14. وزعي الزبدة على سطح الصلصة.

15.وزعي جبن الموزاريلا على السطح 
16. ادخلي الطبق في الفرن لمدة 30-40 دقيقة الى ان يصبح سطح المكرونة ذهبي.

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