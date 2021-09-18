قضية العائدون من الكويت:الإخوان تعترف بـ انتماء المتهمين للجماعة وتطالب بعدم تسليمهم

حصل صدى البلد على تحقيقات النيابة في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "العائدين من الكويت"، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وثبت من مطالعة النيابة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشبكة المعلومات الدولية وجود بيان منسوب لجماعة الإخوان منشور بتاريخ يوليو 2017 عبر الحساب المسمى "المتحدث الإعلامي - الإخوان المسلمون" أكدت فيه الجماعة أن المقبوض عليهم من المتهمين بمعرفة السلطات الكويتية من أبنائها، وطالبت الأخيرة بعدم تسليمهم إلى السلطات المصرية.

كما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أنه لا توجد بقاعدة البيانات ما يفيد مغادرة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر للبلاد عبر منافذها الشرعية بينما توجد حركة وصول لهما من دولة الكويت بتاريخ سبتمبر 2019.

والمتهمون في القضية هم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبد اللطيف، وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد العقيبي.

أمر إحالة المتهمين في قضية العائدين من الكويت

لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها.

ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.