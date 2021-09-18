عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلبت الدعاء.. سوما: بمر بأصعب فترات حياتي

سوما
سوما

قالت الفنانة سوما إنها تمر بفترة صعبة في حياتها وطلبت الدعاء من جمهورها.

 

كتبت سوما من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “عاوزه أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمني يفضلوا يدعولي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي.. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير”.

 

قالت الفنانة سوما في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد تعود لعام 2019، إنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية، وتجهز لطرح العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

 

وأكدت سوما على أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".

شاركت سوما أيضا في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأعلنت استعدادها لطرح أعمال غنائية قريبا لكن مرضها المتكرر حال دون ذلك.

سوما مهرجان الموسيقى العربية مسرح النافورة دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا

ترشيحاتنا

تطاول ومخالفات مالية.. الأوقاف توضح سيب التحقيق مع وكيل الوزارة بالإسماعيلية

داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على خط الغاز في سوريا

متحدث الوزارة ينفي تصدير الكهرباء ومحاسبة المواطن عليها بسعر أعلى|فيديو

ادعولي أعدي المرحلة دي| سوما توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد وعكة صحية

أخرة الهزار.. إخلاء سبيل الطفل المتسبب في ذبح شقيقه وإصابة والدتهما بالهرم

سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

بسبب عقوبة حسام أشرف.. مصدر بـ الزمالك يكشف موقف اللاعبين المعارين من القيد

التعليم: لن يحصل طالب لا يعرف القراءة والكتابة على الإعدادية

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

14 عاماً لتنفيذ العملية.. تفاصيل مثيرة عن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ