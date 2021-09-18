طلبت الدعاء.. سوما: بمر بأصعب فترات حياتي

قالت الفنانة سوما إنها تمر بفترة صعبة في حياتها وطلبت الدعاء من جمهورها.

كتبت سوما من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “عاوزه أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمني يفضلوا يدعولي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي.. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير”.

قالت الفنانة سوما في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد تعود لعام 2019، إنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية، وتجهز لطرح العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سوما على أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".

شاركت سوما أيضا في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأعلنت استعدادها لطرح أعمال غنائية قريبا لكن مرضها المتكرر حال دون ذلك.