مسؤول سابق : الاستخدام الخاطئ للاجهزة الكهربائية يسبب عطلها

قال الدكتور حافظ سلماوى، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن عيوب الأجهزة الكهربائية تكون لسببين.

وتابع سلماوى خلال مداخلة مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، السبب الأول لعيوب الاجهزة الكهربية قد تكون بسبب مطابقتها للمواصفات العالمية للتصنيع.

وأضاف الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، السبب الثانى هو طريقة استخدام الأجهزة الكهربائية.

وأشاد حافظ سلماوي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم استيراد المنتجات التى هى مطابقة للمواصفات العالمية.

وحذر حافظ سلماوى، من الدفايات خاصة مع قرب فصل الشتاء، ونصح بعدم ترك الأجهزة الكهربائية التى لا يتم استخدامها باستمرار فصلها عن التيار الكهربائى