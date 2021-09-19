السياحة تقرر تشغيل ساعة محمد على..تفاصيل

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن “ساعة محمد على باشا” من الساعات التى كانت داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتابع طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن لويس فيليب رئيس فرنسا هو الذى أهدى هذه الساعة إلى محمد على باشا عام، بهدف وضعها فى قصره بشبرا.

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، توفى محمد قبل وضع الساعة في الساعة، فقرر أبنه وضعها فى مسجد والده بقلعة صلاح الدين، معلقا:" تم بناء برج للساعة وعملت لفترة قصيرة وتوقفت".

وأضاف أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن ساعة محمد على باشا من أقدم الساعات الميكانيكية فى العالم لذا قررت وزارة السياحة والآثار إعادة تشغيلها.

السياحة والآثار تروج لـ الشرقية بفيديو قصير



محافظة تلو الأخرى بفيديو ترويجى قصير تنشره وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي للمحافظات المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها.

وتنشر الوزارة اليوم فيديو قصير عن محافظة الشرقية.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع، وتستمر الحملة لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة الشرقية:

تعتبر محافظة الشرقية من محافظات الوجه البحري وتقع في دلتا مصر، وتزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية حيث يوجد بها مجموعة من التلال الأثرية منها تل بسطا وتل الدفنة، والمناطق الأثرية منها صان الحجر التي خرجت منها كنوز ذهبية وفضية معروضة الآن في المتحف المصري بالتحرير.

ومن الآثار الاسلامية بها مسجد قايتباي، ومنزل أحمد عرابي، وضريح أبو مسلم، ومسجد عبدالعزيز رضوان، ومسجد محمد علي، وتتميز الشرقية بخيولها الأصيلة.