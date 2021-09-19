عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار قانوني : عقد الإيجار القديم محدد للأسرة وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية

القانون الجديد للإيجار
القانون الجديد للإيجار القديم

أشار محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين تحت التأسيس، إلى كلمة الرئيس السيسي حول وضع قانون جديد للإيجار القديم، حيث قال: "أنا معنديش توجه.. ومينفعش أطرد حد.. وديه حقوق مجتمعية مكتسبة".

وأضاف محمد عبد العال خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تدخل الدولة بقوانين استثنائية في بعض الموضوعات، يكون للحد من الغلاء المبالغ فيه في أسعار الإيجار، باعتبار أن هذه مسألة مرتبطة بالأمن المجتمعي والأمن القومي.

وعقب المستشار القانوني لرابطة المستأجرين تحت التأسيس عن عدم تدخل مجلس النواب في وضع قانون للإيجار الجديد، قائلاً: "الموضوع لم يعد قابلاً لأي تعديل"، مشيراً إلى أن  هذا القانون من أكثر القوانين التي صدرت بشأن وأحكام دستورية في كل تفصيلة من التفاصيل المطروحة.

وتابع محمد عبد العال أن كافة المقترحات المقدمة تتعارض مع الأحكام الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية طرحت بعض الحلول فيما يتوافق مع أحكامها.

عقد الإيجار القديم أحكام المحكمة الدستورية رابطة المستأجرين تحت التأسيس لرئيس السيسي برنامج الحكاية

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

عقوبة التحرش في الإسلام وهل أشد حرمة من الزنا ؟

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت يمنع الحسد والسحر؟

هل ارتفاع درجات الحرارة من نار جهنم ؟ معجزة كشفها النبي محمد

نتائج مبهرة لثورة يونيو في الصناعة المصرية.. زيادة الاعتماد على المنتج الوطني .. ارتفاع حجم التجارة والعملة الصعبة.. انشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمع للصناعات الصغيرة

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

حزب الوفد ينظم احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو..أبو شقة: الشعب المصري فعل المعجزات تحت قيادة السيسي..وأبو العينين:مصر حافظت على العروبة وعمّرت غزة..والتنمية انتصرت على الإرهاب والتخريب

ترشيحاتنا

لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

الدوري الإنجليزي .. تعرف على موعد المباريات المتبقية من الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

مسؤول سابق : الاستخدام الخاطئ للاجهزة الكهربائية يسبب عطلها

سعر الذهب اليوم الأحد 19-9-2021

ما الدعاء المانع للسهو في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ