مستشار قانوني : عقد الإيجار القديم محدد للأسرة وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية

أشار محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين تحت التأسيس، إلى كلمة الرئيس السيسي حول وضع قانون جديد للإيجار القديم، حيث قال: "أنا معنديش توجه.. ومينفعش أطرد حد.. وديه حقوق مجتمعية مكتسبة".

وأضاف محمد عبد العال خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تدخل الدولة بقوانين استثنائية في بعض الموضوعات، يكون للحد من الغلاء المبالغ فيه في أسعار الإيجار، باعتبار أن هذه مسألة مرتبطة بالأمن المجتمعي والأمن القومي.

وعقب المستشار القانوني لرابطة المستأجرين تحت التأسيس عن عدم تدخل مجلس النواب في وضع قانون للإيجار الجديد، قائلاً: "الموضوع لم يعد قابلاً لأي تعديل"، مشيراً إلى أن هذا القانون من أكثر القوانين التي صدرت بشأن وأحكام دستورية في كل تفصيلة من التفاصيل المطروحة.

وتابع محمد عبد العال أن كافة المقترحات المقدمة تتعارض مع الأحكام الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية طرحت بعض الحلول فيما يتوافق مع أحكامها.