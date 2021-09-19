عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمجمة إحداهما تكشفه.. شاب يقتل حبيبتيه ويدفنهما بالقرب من بعض

صدى البلد

كانت "كارا كوبيتسكي" مراهقة محبة للمرح يزين فمها ابتسامة معدية تجعل الناس ينجذبون إليها، أحبت طالبة المدرسة الثانوية الموسيقى والحيوانات ، وكان أصدقاؤها وعائلتها مركز عالمها، لكن الحياة أخذت منعطفاً دراماتيكياً بالنسبة للفتاة البالغة من العمر 17 عاماً عندما التقت بـ  حبيبها "كيلر يوست".

بينما كانت "كارا " شابة ودودة كان "يوست" 18 عامًا ، شديدة القسوة ولديه مزاج يسبب لها المشاكل، ارتبط الثنائي ببعض لمدة تسعة أشهر قبل أن ينفصلا، ثم بدأت الأمور تتحول إلى سيئة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

شائعة تقتل عروسا قبل زفافها

لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

ذهبت كارا إلى الشرطة وأبلغت أنها تركت وظيفتها بدوام جزئي في مطعم للوجبات السريعة عندما أجبرها "يوست" على ركوب سيارته بينما هي رفضت الخروج معه ولكنه ظل يطاردها.


تقدمت كارا بطلب للحصول على أمر حماية والذي تم تقديمه إلى "يوست"، وبعد يومين بالضبط، التقطت كاميرات الأمن "كارا" بشكل غير متوقع وهي تغادر مدرسة الثانوية في تلك الليلة، ولم تحضر للعمل ولم تعد إلى منزل العائلة.

تحولت الأسابيع إلى شهور ثم سنوات. كانت عائلة كارا مقتنعة بأن يوست هو المسؤول عن اختفائها وأن سلوكه لم يؤد إلا إلى إثارة شكوكهم.

على مر السنين ، أخبر العديد من صديقات “يوست” الشرطة أنه يشعر بالغيرة وعدم الانتظام والعنف. لقد وجه تهديدات وحتى خنق شريكًا سابقًا ، مما أدى إلى وضعه تحت المراقبة.

جتى تقدم الأخ غير الشقيق لـ "يوست" ليقول إنه طلب منه إشعال النار في سيارة حبيبته الثانية "جيسيكا"، وعند القبض عليه تبين وجود حروق في جسده.

التعليم للبنين فقط.. طالبان تحرم الفتيات من حق التعليم

حريق ضخم يقترب من أكبر شجرة في العالم

حتى أنه بعد سبعة أشهر من اختفاء جيسيكا ، كان هناك صيادون في منطقة ريفية نائية في مقاطعة كاس بولاية ميسوري ، عندما اكتشفوا جمجمة بشرية. أثناء قيام الشرطة ببحث شامل ، وجدوا مجموعة ثانية من الرفات ، أقدم بكثير من الأولى.

بشكل مأساوي ، تم التعرف على مجموعة واحدة من الرفات باسم جيسيكا، وبعد أشهر تم التأكيد على أن الآخر كان كارا، وتم العثور على كلاهما على بعد تسعة أميال من مدرسة كارا وعلى بعد أمتار فقط من بعضهما البعض.

 

المدرسة الثانوية الموسيقى حبيبها طالبة

موضوعات متعلقة

شائعة تقتل عروسا قبل زفافها

لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

التعليم للبنين فقط.. طالبان تحرم الفتيات من حق التعليم

حريق ضخم يقترب من أكبر شجرة في العالم

حصان ينهي حياة طفلة بطريقة مأساوية

كارثة في طبقة الأوزون تهدد كوكب الأرض.. تفاصيل

طبيبة تكشف ما يحدث للجسد عند خروج الروح

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

ترشيحاتنا

مسابقة نقل للعاملين بـ الدولة إلى الشهر العقاري بتخصصات مختلفة|تعرف على الشروط

أفضل عمل.. ومكفرات الذنوب.. علي جمعة يوضح

من وراء ظهر ماكرون..خفايا جديدة لاتفاق الغواصات ضد فرنسا

رئيس الأهلي السعودي يكشف أسباب فسخ التعاقد مع باولينيو

مكالمة بعد منتصف الليل.. بهذه الكلمات ودع الأسير أيهم كممجي والده قبيل اعتقاله|صور

مشاركة ميسي محتملة .. باريس المتصدر يصطدم بـ ليون فى قمة الدوري الفرنسي .. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل بالمحاور المرورية

ما زالت فى خطر.. تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ