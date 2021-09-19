كاتب صحفي: المواطن المصري يشعر بطفرة حقيقية ضخمة في تنمية كافة القطاعات|فيديو

قال أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوطن، إن مصر تحقق قفزة تاريخية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات التاريخية في كافة الأصعدة الاقتصادية وقد تمت إعادة البنية التحتية للدولة المصرية بالشكل الاستراتيجى .



وأوضح "الخطيب"، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المواطن يشعر بطفرة ضخمة فى كافة المجالات والقطاعات وخاصة مشاريع البنية التحتية، الكبارى، القطاعات الصحية خاصة أن الدولة تعمل وفق مجالات أفقية بكافة الملفات مرتبطة ببعضها البعض سواء المجالات الصحية، أو التعليمية، أو الاقتصادية.

وتابع أن ليبيا طلبت مليون عامل مصرى فى اعادة اعمار ليبيا خاصة أن الوفد الليبى زار العاصمة الادارية الجديدة وكافة المشاريع العملاقة التى دشنتها مصر مؤخرا والتى تسير وفق أطر التنمية والتى أشادت بها المنظمات العالمية .



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ذكر فى تصريحات سابقة أن هناك تطويرا كبيرا اليوم فى مرفق السكة الحديد، بالرغم من احتوائه على العديد من المشاكل والتحديات، كما أنه يتم ادخال خطوط جديدة بالكامل، ومنها خط القطار الكهربائى السريع، معقبا "وهو يعتبر عن إنشاء خط جديد بالكامل بخلاف تطوير جميع الخطوط الحالية".

وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الجهود فى التوسع فى خطوط مترو الأنفاق، كاشفا أن الدولة المصرية استطاعت أن توفر السكن اللائق للمواطنين، عن طريق برنامج القضاء على المناطق غير الآمنة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.