دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

أشادت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، بالمبادرات الرئاسية، الخاصة بـ صحة الإنسان، ومنها مواجهة السمنة، نظرا لما تسببه السمنة من آثار سيئة على صحة الإنسان.

وحذرت “سهيل”، خلال حوارها مع برنامج “بنت البلد”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، من السمنة، لأنها تؤدي إلى معاناة المريض من أمراض الضغط والسكري.

وأشارت دعاء سهيل خبيرة التغذية إلي أنها من أوائل مؤسسي فكرة تخسيس الوزن عن طريق "الأون لاين" فى مصر حيث تم استبدال زيارة مريض السمنة للعيادة بالتحدث هاتفيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

ولفتت إلى أن السمنة بوابة لكل الأمراض، موضحة أنها مسببة لإجمالي 44 مرضا داخل الجسم وأخطارها لا تقتصر على الشكل بل يمتد لأمراض وسرطانات عدة.

كانت دعاء سهيل خبيرة التغذية ذكرت فى تصريحات سابقة، أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى التعامل معه لإنقاص وزنه حسب الفئة العمرية، وحالته الصحية.



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".