عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

دعاء سهيل
دعاء سهيل

أشادت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، بالمبادرات الرئاسية، الخاصة بـ صحة الإنسان، ومنها مواجهة السمنة، نظرا لما تسببه السمنة من آثار سيئة على صحة الإنسان.

 

وحذرت “سهيل”، خلال حوارها مع برنامج “بنت البلد”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، من السمنة، لأنها تؤدي إلى معاناة المريض من أمراض الضغط والسكري.

 

وأشارت دعاء سهيل خبيرة التغذية إلي أنها من أوائل مؤسسي فكرة تخسيس الوزن عن طريق "الأون لاين" فى مصر حيث تم استبدال زيارة مريض السمنة للعيادة بالتحدث هاتفيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

 

ولفتت إلى أن السمنة بوابة لكل الأمراض، موضحة أنها مسببة لإجمالي 44 مرضا داخل الجسم وأخطارها لا تقتصر على الشكل بل يمتد لأمراض وسرطانات عدة.

 

كانت دعاء سهيل خبيرة التغذية ذكرت فى تصريحات سابقة، أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى التعامل معه لإنقاص وزنه حسب الفئة العمرية، وحالته الصحية.


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

 

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

 

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".

دعاء سهيل خبيرة التغذية صحة الإنسان السمنة مواجهة السمنة

ترشيحاتنا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة الغواصات بين أستراليا وفرنسا 15 أكتوبر

فتوى تثير الجدل بين علماء الأزهر على الفضائيات .. والبنات يحصدن الأموال

توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

فيديو

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ