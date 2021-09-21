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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ضربات أمنية للأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تجارة الحشيش بأسيوط.. و9824 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ضبط قائد توك توك تعدى على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية

لخلاف على الحراسة.. ضبط المتهمين بقتل خفير وشقيقه باعيرة نارية فى اكتوبر

ضبط 120 طربة حشيش و 6 كيلو بانجو بحوزة عنصر إجرامى ببنى سويف

 

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مستوى الجمهورية ، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (9824) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9795) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (29) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (680) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (213) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1252) أرجيلة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط ( أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببنى سويف) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" – كمية لمخدر البانجو "وزنت 6 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض – سيارة – مركبة "توك توك" بدون لوحات) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابى مكون من عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة أسيوط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وضُبط بحوزتهم (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (جثة خفير خصوصى بها "طلق نارى" – "شقيقه" خفير خصوصى آخر مصاب بعيار نارى "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة).

 

وادعى المجنى عليه الثانى حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما الكائنة بدائرة القسم، وما قرره (شقيق آخر للمجنى عليهما – وأحد الأشخاص) أنهما حال سيرهما رفقة المجنى عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من (خفير خصوصى وآخران، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة).

 

وتطورت المشادة إلى مشاجرة لخلافات بينهم على الحراسة بالمنطقة المُشار إليها وأطلق أحد المتهمين أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته، فأودى بحياة الأول وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين"أمكن ضبطها"، كما تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- طبنجة - 8 خزينة مختلفة-عدد من الطلقات مختلف الأعيرة - 5 هواتف محمولة).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق إسكندرية/ مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة لخلاف على أولوية المرور.

 

ومن خلال الفحص والتحري تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استدعائه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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