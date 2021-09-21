السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية.. نواب: إنجاز جديد في ملف حقوق الإنسان.. وتطوير الهيئة يسهم في توفير تلبية احتياجات أصحاب المعاشات

إعلام النواب توجه رسالة عاجلة لفنانين مصر

"تضامن النواب": قرار تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاء فى الوقت المناسب

عضو إعلام النواب: تسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية إنجاز جديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت تعرض عدد كبير من الفنانين الى تدهور فى الأحوال الاقتصادية وتتعرض البعض منهم إلى الأمراض مما أدى إلى ضرورة تلقيهم الرعاية والعلاج اللازم وقرار الرئيس اليوم يؤكد حرصة الخاص برعايتهم وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية.

فى البداية، أشاد طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجية الرئاسي بشأن تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة.

وقال “عبدالقوي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجيه جاء فى الوقت المناسب وأن الهيئة تفتقر للخدمات وضعف الإمكانيات الخاصة بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتحتاج إلى تطوير سريع وتوجيه الرئيس السيسى لتطويرها يأتي فى إطار حرصه الدائم على ضمان تقديم أفضل الخدمات السريعة للمواطن المصرى.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أسرع وقت لتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لما لها من أهمية كبرى فى تقديم الخدمات الخاصة باصحاب المعاشات الذين فنوا حياتهم من اجل الوطن.

ومن جانبه، أيد النائب عصمت زايد عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، توجيه الرئيس السيسى بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، مشيرا الى أن هؤلاء الفنانين هم قوي مصر الناعمة والفنان المصرى هو مصدر الهام للمنطقة والاهتمام به وتوفير الرعاية اللازمة له ضرورة".

وقال “زايد” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن الفترة الماضية شهدت تعرض عدد كبير من الفنانين الى تدهور فى الأحوال الاقتصادية وتتعرض البعض منهم إلى الأمراض مما أدى إلى ضرورة تلقيهم الرعاية والعلاج اللازم وقرار الرئيس اليوم يؤكد حرصة الخاص برعايتهم وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية.

ووجه عضو مجلس النواب عددا من التوصيات إلى الفنانين وأصحاب الفن في مصر بضرورة محاكاة التقويم والتربية الجيدة والأخلاق الحسنة وبث روح المحبة والبعد عن الكراهية والعنف والمناظر الدموية ونشر محتوي قادر علي التنمية والثقافة وبناء مصر.

كما أشادت فاطمة سليم عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بجهود الرئيس السيسى فى حصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، قائله:" قرار ممتاز وخصوصا بعد ظهور عدد من الفنانين الذين عانوا من فقر الخدمات".

أكدت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، الفترة الماضية شهدت ظهور عدد من الممثلين الذين عانوا من أزمات صحية خطيرة كان أبرزهم الفنان شريف الدسوقي الذي خضع لعملية بتر في القدم إثر أزمة صحية وغيرهم الذي أبدى الرئيس السيسى بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لهم وهذا التوجيه يؤكد أهتمام الرئيس الدائم بضمان توفير الرعاية الاجتماعية والحماية التأمينية لجميع المواطنين وجميع الفئات.

وتابعت النائبة حديثها:" الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد للجميع يوما بعد يوم انه انسان بمعني الكلمة وهذا القرار يعتبر انجاز جديد يضاف لإنجازات الرئيس السيسي والدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان".

طالبت عضو مجلس النواب في سياق آخر، بضرورة وجود محتوى فني هادف وأعمال درامية لها رسالة وتتضمن قضايا مهمة تسلط الضوء علي مشاكل فى المجتمع وكيفية حلها.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.