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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد اير دريم الكهربائية .. هل تنافس تيسلا..صور

بالصور| لوسيد اير
بالصور| لوسيد اير دريم الكهربائية .. هل ستنافس تيسلا ؟؟

تتسابق شركات تصنيع السيارات العالمية حول منظومة العمل بالطاقة الكهربائية، حيث تتطلع شركة لوسيد اير في تعزيز قوتها امام أبرز منافسيها مثل شركة تيسلا والتي تعد واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات الكهربائية حول العالم، ولكن يبدو ان لوسيد اير سوف تبهر محبي هذه الفئة من السيارات بقدرات قوية.

حيث كشفت شركة لوسيد اير موتورز عن قوة جديدة لنسختها لوسيد اير دريم، والتي ستتوافر بتجهيزات قوية مع نطاق ومدى خاص بها، ووفقًا لموقع MOTOR1 المتخصص في مجال اخبار السيارت، سوق تتمتع السيارة لوسيد اير دريم بمدى يصل إلى 520 ميلًا، وهذا يعني انها سوف تنافس قدرات تيسلا Model S Long Range، والتي تأتي بنطاق يقدر بـ 415 ميلًا.

المواصفات الفنية للسيارة لوسيد اير دريم 

 

تأتي السيارة لوسيد اير دريم بمحرك قوي يستطيع أن ينتج 933 حصانا، بالإضافة إلى محرك أعلى تجهيزًا قادر على انتاج 111 حصانا، مع قوة شحن للبطارية خلال فترة زمنية مدتها 20 دقيقة فقط لتكفي خوص السيارة مسافات تبلغ 300 ميل، مع نطاق سير يقدر بـ 471 ميل، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل اي ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية.

بينما تتمتع السيارة لوسيد اير دريم بتصميم خارجي انسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكة للهواء، مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، ومفهوم رباعي الأبواب، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية مروحية الشكل، بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية للغاية تضم شاشة بيانات كبيرة الحجم، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة التي تتوسط قمرة القيادة.

ويذكر أن أسعار السيارة لوسيد اير دريم المتوقعة سوف تبلغ قيمتها 169 الف دولار أي مايعادل 2 مليون و 619.500 الف جنيه.

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