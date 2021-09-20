عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو.. موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب الأسعار.. بدير: الفنانون الكبار ظروفهم المادية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة نتناول أبرزها فى التقرير التالى : 

الناس بتشتكي.. أحمد موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب زيادة الأسعار
علق الإعلامي أحمد موسي، علي إرتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة الاخيرة، قائلا: "مفيش سلعة مازادتش وكل الأسعار زادت وفقنا لما رصدناه بإحدي السوق الشعبية".

أحمد بدير: الفنانين الكبار ظروفهم المادية والصحية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم.. فيديو
قال الفنان أحمد بدير، إن قرار الحماية التأمينية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفنانين، أسعد الكثير من الأسر، مؤكدا أن الفنانين الكبار لديهم ظروف مادية صعبة، خاصة الذين وصلوا إلى سن كبيرة، وهناك فنانين يعانون من الكثير من الأمراض.

 

لميس الحديدي تعلق على خطوبة طفلين بالحوامدية: جريمة فادحة
علقت  الإعلامية لميس  الحديدي على واقعة  إعلان أسرتي طفلين بإحدى القرى بـ الحوامدية في محافظة  الجيزة والذي أثار غضب رواد السوشيال ميديا لعقد خطبة طفل وطفلة لم يتجاوز عمرهما 12 عاماً قائلة: "ممكن ده يكون خبر صغير يعدي على ناس كتير من غير ما يلاحظوا  لكن القصة هنا مش فكرة خطوبة او جواز أو الخلاف حول عمر الطفل و الطفلة لكن القصة برمتها تتعلق بأن هذا المجتمع إذا لم يعي  ويقتنع بفداحة ما يرتكبه البعض وهم في هذه الحالة الاهل".

 

أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة.. التفاصيل الكاملة لحادثة المرج
رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة بشعة “أب يضع السم لابنته في لبن الرضاعة ويتخلص منها بدون رحمة”.

 

اجتماع ثلاثي لبحث سبل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لرعاية الفنانين.. فيديو
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الرئيس السيسى دائما يبدي اهتمامه ورعايته بالفنانين ولا يهتم بالمشاهير والنجوم فقط، لافتاً إلى أن نقابة المهن تضم الآلاف من الفنانين وأسرهم.

 

مسؤولة بالصحة العالمية تطالب بتعميم ثقافة سلامة المرضى بالمستشفيات
قالت نجوي متولي عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضي بمنظمة الصحة العالمية، إنه لابد من تعميم ثقافة سلامة المرضي في كل المستشفيات.

 

أحمد مصطفى: فحص 2 مليون و 6 آلاف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع
قال الدكتور أحمد مصطفى مدير المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال، أنه تم  الكشف على 2 مليون طفل حتى الأن.
 

وزيرة البيئة: نسعى لتسجيل حملة تنظيف الشواطئ بموسوعة جينيس
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية نشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، وزيادة الوعي البيئي، لافتة إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كان هناك زخم كبير على موضوع البلاستيك ومدى ضرره على الكائنات البحرية.


سميحة أيوب: اللي عمله الرئيس السيسي أثلج قلبي.. كنا بنشحت لعلاج الفنانين
قالت الفنانة سميحة أيوب، إن ما قام بعمله الرئيس السيسي حدث تاريخي وأثلج قلبها، وجميع العاملين في الوسط الفني سعداء بهذا القرار، مضيفة "كنا بنشحت لعلاج زملائنا".

 

ترشيحاتنا

“في مننا عايش بالعافية”.. صلاح عبد الله : الناس فاهمة إننا كفنانين بناخد ملايين وده مش صح

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

احذر.. ارتفاع إصابة فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 1.5 %

اخبار التوك شو.. موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب الأسعار.. بدير: الفنانون الكبار ظروفهم المادية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم

حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقة طائرات

نص تحقيقات قضية طبيب اسجد للكلب.. المتهم : أنا كنت بصوره وهو بيلعب رياضة بس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ