اخبار التوك شو.. موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب الأسعار.. بدير: الفنانون الكبار ظروفهم المادية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة نتناول أبرزها فى التقرير التالى :

الناس بتشتكي.. أحمد موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب زيادة الأسعار

علق الإعلامي أحمد موسي، علي إرتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة الاخيرة، قائلا: "مفيش سلعة مازادتش وكل الأسعار زادت وفقنا لما رصدناه بإحدي السوق الشعبية".

أحمد بدير: الفنانين الكبار ظروفهم المادية والصحية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم.. فيديو

قال الفنان أحمد بدير، إن قرار الحماية التأمينية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفنانين، أسعد الكثير من الأسر، مؤكدا أن الفنانين الكبار لديهم ظروف مادية صعبة، خاصة الذين وصلوا إلى سن كبيرة، وهناك فنانين يعانون من الكثير من الأمراض.

لميس الحديدي تعلق على خطوبة طفلين بالحوامدية: جريمة فادحة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إعلان أسرتي طفلين بإحدى القرى بـ الحوامدية في محافظة الجيزة والذي أثار غضب رواد السوشيال ميديا لعقد خطبة طفل وطفلة لم يتجاوز عمرهما 12 عاماً قائلة: "ممكن ده يكون خبر صغير يعدي على ناس كتير من غير ما يلاحظوا لكن القصة هنا مش فكرة خطوبة او جواز أو الخلاف حول عمر الطفل و الطفلة لكن القصة برمتها تتعلق بأن هذا المجتمع إذا لم يعي ويقتنع بفداحة ما يرتكبه البعض وهم في هذه الحالة الاهل".

أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة.. التفاصيل الكاملة لحادثة المرج

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة بشعة “أب يضع السم لابنته في لبن الرضاعة ويتخلص منها بدون رحمة”.

اجتماع ثلاثي لبحث سبل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لرعاية الفنانين.. فيديو

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الرئيس السيسى دائما يبدي اهتمامه ورعايته بالفنانين ولا يهتم بالمشاهير والنجوم فقط، لافتاً إلى أن نقابة المهن تضم الآلاف من الفنانين وأسرهم.

مسؤولة بالصحة العالمية تطالب بتعميم ثقافة سلامة المرضى بالمستشفيات

قالت نجوي متولي عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضي بمنظمة الصحة العالمية، إنه لابد من تعميم ثقافة سلامة المرضي في كل المستشفيات.

أحمد مصطفى: فحص 2 مليون و 6 آلاف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع

قال الدكتور أحمد مصطفى مدير المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال، أنه تم الكشف على 2 مليون طفل حتى الأن.



وزيرة البيئة: نسعى لتسجيل حملة تنظيف الشواطئ بموسوعة جينيس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية نشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، وزيادة الوعي البيئي، لافتة إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كان هناك زخم كبير على موضوع البلاستيك ومدى ضرره على الكائنات البحرية.



سميحة أيوب: اللي عمله الرئيس السيسي أثلج قلبي.. كنا بنشحت لعلاج الفنانين

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن ما قام بعمله الرئيس السيسي حدث تاريخي وأثلج قلبها، وجميع العاملين في الوسط الفني سعداء بهذا القرار، مضيفة "كنا بنشحت لعلاج زملائنا".