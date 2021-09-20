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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر شيف في مصر يكشف سر البيتزا.. وعمرو أديب: يا عيني عليك يا حبيب والديك

اصغر شيف في مصر
اصغر شيف في مصر

كشف الطفل عبد الله محمد " اصغر شيف في مصر " عن طريقة عملة للبيتزا قائلا " في البداية بدأت مشاهدة طرق عمل البيتزا وبعدها قمت بعمل عجينة البيتزا والصوص وبعدها أتقنت عملها ".

 

 

واضاف عبد الله خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، سبب حب البيتزا لدي الجميع هو أنها تحتوي علي كل شيء يحبه الأنسان وبسبب حب الجميع للجبناء ، رد علية الإعلامي عمرو أديب قائلا " يا عيني عليك يا حبيب والديك" .

 

عمرو أديب يمزح مع علي مظهر : صلاح نسبة دهونه 6% وانا في رينج 10%..فيديو

 


قال الكابتن علي مظهر مدرب اللياقة البدنية ، إن أي لاعب يصل إلي شكل جسد محمد صلاح يتبع نظام غذائي معين بالإضافة إلي أن طريقة طهي الطعام تكون مختلفة عن طريقة طهي الأكل الطبيعي.

 

 

واضاف علي مظهر ، أن وجبات الطعام التي تقدم إلي هؤلاء الأعبين تكون في النادي حتي تخضع للأشراف عليها ، مؤكدا أن الأعب يحصل علي وجبتين قبل التمرين بمدة 3 ساعات .

 

ومن جانبه مازح الإعلامي عمرو أديب  علي مظهر قائلا " صلاح نسبة دهونه 6% وانا في رينج 10% .

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