أصغر شيف في مصر يكشف سر البيتزا.. وعمرو أديب: يا عيني عليك يا حبيب والديك

كشف الطفل عبد الله محمد " اصغر شيف في مصر " عن طريقة عملة للبيتزا قائلا " في البداية بدأت مشاهدة طرق عمل البيتزا وبعدها قمت بعمل عجينة البيتزا والصوص وبعدها أتقنت عملها ".

واضاف عبد الله خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، سبب حب البيتزا لدي الجميع هو أنها تحتوي علي كل شيء يحبه الأنسان وبسبب حب الجميع للجبناء ، رد علية الإعلامي عمرو أديب قائلا " يا عيني عليك يا حبيب والديك" .



قال الكابتن علي مظهر مدرب اللياقة البدنية ، إن أي لاعب يصل إلي شكل جسد محمد صلاح يتبع نظام غذائي معين بالإضافة إلي أن طريقة طهي الطعام تكون مختلفة عن طريقة طهي الأكل الطبيعي.

واضاف علي مظهر ، أن وجبات الطعام التي تقدم إلي هؤلاء الأعبين تكون في النادي حتي تخضع للأشراف عليها ، مؤكدا أن الأعب يحصل علي وجبتين قبل التمرين بمدة 3 ساعات .

ومن جانبه مازح الإعلامي عمرو أديب علي مظهر قائلا " صلاح نسبة دهونه 6% وانا في رينج 10% .