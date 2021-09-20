عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لسد العجز.. فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

‏أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا تم إرساله لجميع المديريات ، بشأن سد عجز أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2021 / 2022

‏وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في هذا الكتاب الدوري أنه ايماء الى قرب بدء العام الدراسي الجديد طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات و الإدارات والمدارس ، والتي تبدأ بوضع جداول  المواد الدراسية الاساسية لجميع المراحل تقرر ما يلي :

 

  • تفعيل القرار الوزاري 202 لنة 2013 بشأن توزيع اعضاء التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية
  • فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على ان ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية
  • إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين
  • تفعيل موافقة وزارة المالية بحواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة ، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة .
  • ويتم الصرف خصما على بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه  (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية
  • لا يجوز الصرف  على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة  من العاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة و وحدات الادارة المحلية وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة :
    * عدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين
    * توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها
    * الاخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد لدراسية والوزيع الجغرافي قبل الاستعانة
    * التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

ويتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في اعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية و وفق الاحتياج الفعلي وبالعجز بالمدارس ، كما يتم بحث الموقف الامني للسادة المرشحين لللعمل بنظام الحصة او بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل ، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه اول المادة مع عدم اشتراكهم في اعمال الامتحانات او لجان النظام والمراقبة ، ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب خطاب من موجه اول المادة مع عدم اشتراكهم في اعمال الامتحاناتت او لجان النظام والمراقبة 


ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه اول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة ، ولا يجوز ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة اسبوعيا.

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بـ التبرع لـ الأندية الرياضية.. ويؤكد: دعمها يخرج جيلا محترفا

براءة مسئولين سابقين بالتعليم من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

فرمان من طلعت يوسف بشأن رحيل نجوم الإسماعيلي

بالأرقام.. عمرو السولية السلاح الفريد فى تشكيلة النادى الأهلي

تأجيل بطولة كأس "خليجي 25" إلى يناير 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ