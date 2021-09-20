لسد العجز.. فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية

‏أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا تم إرساله لجميع المديريات ، بشأن سد عجز أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2021 / 2022

‏وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في هذا الكتاب الدوري أنه ايماء الى قرب بدء العام الدراسي الجديد طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات و الإدارات والمدارس ، والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الاساسية لجميع المراحل تقرر ما يلي :

تفعيل القرار الوزاري 202 لنة 2013 بشأن توزيع اعضاء التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية

فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على ان ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية

إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين

تفعيل موافقة وزارة المالية بحواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة ، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة .

ويتم الصرف خصما على بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية

لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة و وحدات الادارة المحلية وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة :

* عدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين

* توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها

* الاخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد لدراسية والوزيع الجغرافي قبل الاستعانة

* التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

ويتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في اعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية و وفق الاحتياج الفعلي وبالعجز بالمدارس ، كما يتم بحث الموقف الامني للسادة المرشحين لللعمل بنظام الحصة او بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل ، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه اول المادة مع عدم اشتراكهم في اعمال الامتحانات او لجان النظام والمراقبة ، ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب خطاب من موجه اول المادة مع عدم اشتراكهم في اعمال الامتحاناتت او لجان النظام والمراقبة



ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه اول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة ، ولا يجوز ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة اسبوعيا.