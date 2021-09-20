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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة مسئولين سابقين بالتعليم من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ببراءة أ.ع كبير كتاب بقسم حصر الوظائف بشئون العاملين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا ، م.ع مدير إدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا ، رئيس شئون العاملين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا ، من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق كبدل راحات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .


ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تقاضى مبلغ 2506.85 جنيها تحت مسمى بدل راحات من جهة عمله عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015) حال كونه متفرغا للعمل بنقابة أكاديمية البحث العلمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وبالمخالفة للقانون والتعليمات ، و تقاضى مبلغ 1716.75 جنيها نظير الإشراف على لجنة استراحات الدبلوم الفني عام 2015 رغم كونه متفرغا للعمل بنقابة أكاديمية البحث العلمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

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فيما نسبت للمحال الثاني ، وافق على صرف بدل الراحات عن أيام الراحات والعطلات الرسمية إلى الأول عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015)     بمبلغ 816.80 جنيها عن شهر مايو 2015، ومبلغ 883.65 جنيها عن شهر يونيو 2015، ومبلغ 856.40 جنيها عن شهر سبتمبر 2015، حال أنه متفرغ بشكل كامل للعمل النقابي خلال تلك الأشهر مما ترتب عليه حصوله على تلك المبالغ بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون والتعليمات ، ووقع بالموافقة على الطلبات المقدمة إليه من الأول للموافقة على صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015) حال عدم تواجده بالعمل بالإدارة رئاسته بتلك الأيام غضون الأشهر السالفة وتفرغه للعمل النقابي وحال قيامه بالتوقيع بما يفيد تواجده بالنقابة المشار إليها ببورسعيد بالمخالفة للقانون والتعليمات.

 

كما نُسب إليه اعتماد صحة توقيع الأول بالأوراق الخارجية التي تم إعدادها بعيدا وبشكل مستقل عن سجل الحضور والانصراف عن أيام الراحات والعطلات للعاملين بالإدارة جهة رئاسته والتي تحمل توقيعات منسوبة إليه عن شهري (مايو، ويونيو2015) مما ترتب عليه عدم صرف بدل راحات إليه عن تلك الأشهر استنادا على تلك الأوراق وبالمخالفة للقانون والتعليمات.  

 

وسمح المحال الثالث للأول ، بالتوقيع بسجل العطلات الحاص بالعاملين بالإدارة جهة عمله غضون شهر سبتمبر 2015 حال الأخير متفرغ للعمل النقابي خلال تلك الفترة مما ترتب عليه قيامه بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا شئون العاملين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية مدير إدارة شمال بورسعيد رئيس مجلس الدولة

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