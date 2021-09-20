بينهم محمد عبده وأحلام.. نجوم العالم يحييون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

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ينطلق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، يوم 30 من الشهر الجاري، من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.



الحفل الذي سيضم نخبة فنية اختيرت بعناية لتجسد تنوع المواهب في المنطقة، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أهم نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة، التي سبق ورُشحت لنيل جائزة الغرامي العالمية.



وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة الحائزة على أربع من جوائز الغرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة غولدن غلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.





ويستمد حفل الافتتاح الإلهام من شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصُنع المستقبل"، حيث سيأخذ الجمهور في رحلة رائعة مليئة بالإبهار، يستعرض عبرها موضوعات الحدث الدولي (الفرص والتنقل والاستدامة)ـ ويُبرز القيم الإماراتية الراسخة ورؤية إكسبو 2020 دبي وأهدافه، ترحيبا بمشاركة 192 بلدا في هذا الحدث الدولي الاستثنائي.



"يجمع الحفل كوكبة من ألمع نجوم الفن، ويقدم عروضا ترفيهية حية باستخدام أحدث التقنيات العالمية في ساحة الوصل، درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي وأحدث معالم دبي الحضارية، إيذانا ببدء 182 يوما من الإبهار البصري والتجارب الغامرة سنصنع فيها مع زوارنا عالما جديدا وغدا أفضل".

وقد عكفت على التجهيز لهذا الحفل الضخم نخبة من الخبراء والمبدعين من أنحاء العالم ومختلف التخصصات والخلفيات الثقافية، تضم الكثير من العقول النابغة والمبدعة من دولة الإمارات والعالم. ويضم الفريق المخرج المبدع فرانكو دراغون، الذي قدّم أعمالا شهيرة من بينها "سيرك دو سوليه" و"لا بيرل"، وسكوت غيفنز، رئيس شركة فايف كارنتس، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الحية – ومن بينها مراسم الألعاب الأولمبية واحتفالات رأس السنة في أنحاء العالم – والحاصلة على عدة جوائز كُبرى.



يُبَثُّ حفل الافتتاح عبر تلفزيون إكسبو على يوتيوب وموقع إكسبو الافتراضي (https://virtualexpo.world/) وقنوات متعددة إلى ملايين المشاهدين في أنحاء العالم من ساحة الوصل، التي سيعيش فيها الجمهور عرضا مرئيا وصوتيا غامرا لم يسبق له مثيل، ويشهدون عروضا مبهرة على أكبر شاشة عروض بصرية في العالم. وسيكون حفل الافتتاح أول فعالية من نوعها تُقام في الساحة الدائرية العملاقة، التي ستضع الجمهور في قلب الحدث مع انطلاق العرض على المسرح الدوّار، حيث سيستمتع الحضور بأجواء مبهرة حولهم صُنعت بأحدث تقنيات العرض المسرحي.

وسيمثل حفل الافتتاح فرصة مهمة لإبراز التزام إكسبو 2020 دبي بأعلى معايير الصحة وسلامة موظفيه والمشاركين في الحدث الدولي وزواره، عندما يجمع العالم في واحدة من المرّات الأولى التي يلتقي فيها شعوب الأرض من جديد بعد الجائحة.



ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وسيحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته؛ وسيتيح إكسبو 2020 دبي للعالم فرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الليلية في مهرجان كاليدوسكوب؛ وسيجمع أيضا أنبغ عقول العالم عبر برنامج "الإنسان وكوكب الأرض"، ليتيح لكل الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات فرصة للاستمتاع وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الاستثنائي.

