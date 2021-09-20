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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سأغني للحياة.. تفاصيل حفل زين عوض في مهرجان جرش

زين عوض
زين عوض

تواصل الفنانة الأردنية زين عوض ، تحضراتها للإطلالة على جمهور "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في دورته الخامسة والثلاثين بحفل يجمعها مع المطربة اللبنانية نجوى كرم مساء الخميس المقبل 23/9/2021، على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش.

وبدأت زين عوض بالبروفات الخاصة بحفلها برفقة المايستر محمد زهدي قائد فرقتها الموسيقية التي تضم أمهر الموسيقيين والعازفين، مشيرة إلى حرصها الشديد على خروج حفلها بأبهى صورة، مستعيدة النجاح الكبير الذي حققته في دورة مهرجان جرش الماضية، في الحفل الذي جمعها بالمطرب التونسي لطفي بشناق، وعزفت فيه يومها سيمفونيات أعذب الألحان المرتبطة بالأرض والفرح والحب.

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زين عوض تُحيي التراث بميدلي جديد لـ سميرة توفيق

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ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جرش.. ومصر حاضرة بوزيرة الثقافة وفرقة أوبرا القاهرة

تفاصيل حفل زين عوض بمهرجان جرش

عن مشاركتها في مهرجان حرش هذا العام، تقول زين: "عودة المهرجان حدث إيجابي واستثنائي، يعطينا أملاً بعودة الحياة إلى طبيعتها. الناس تواقون للحياة ومشتاقون للفرح. واستقرار الحياة الوبائية والصحية في الأردن، عزز من فكرة إقامة المهرجان في الوقت الذي تغيب فيه مهرجانات أخرى. أتمنى أن يكون جرش هو البوابة التي نلج منها إلى الفرح والعطاء والأمل وحب الآخرين، وأن تكون اللحظات السعيدة التي نعيشها، هي خير ختام للأيام الصعبة التي عانى منها الناس جراء فيروس كورونا".

وستنوع زين عوض بين أغانيها الخاصة وبين الفلكلور الأردني والشامي في ريبتوار حفلها الجرشي، حيث أعدت برنامجاً غنائياً يضمن أغنيتها ذائعة الصيت "يا ترى تهواني" وآخر ميدلي غنائي قدمته للفنانة سميرة توفيق "حيا الله بليالي الصيف"، فضلاً عن الأغاني التي يحفظها جمهورها لها عن ظهر قلب.

 

أخر أعمال زين عوض

أعربت الفنانة زين عوض ، عن سعادتها بإطلاق فيديو كليب ميدلي للفنانة سميرة توفيق أغنية "حيالله بليالي الكيف".

وأكدت زين عوض ، على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث، الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.

يُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وانتاج شيرين أبو حمدة ، وتنسيق ابراهيم العبدلات وإخراج جلال عبد الحميد.

ولفت زين ، النظر إلى أهمية مثل هذه النوعية من الأغنيات لأنها تعبر عن طبيعة المكان ووصفه.

الأغنية هي لون غنائي يطلبه الجمهور ، ويسمعه لما فيه من فرح وألوان وطابع تراثي أصيل.

جدير بالذكر أنه قد جمع الفنانة سميرة توفيق والفنانة زين عوض ديو غنائي في احتفال عيد الاستقلال الأردني ال٧١ أمام جلالة الملك عبد الله والملكة رانيا العبدالله في قصر رغدان.

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زين عوض زين عوض الاردنية الفنانة جرش مهرجان جرش مهرجان جرش للثقافة والفنون

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