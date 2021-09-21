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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| صلاح عبد الله عن قرارات الرئيس الداعمة للفن: نعيش فترة رائعة

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

توجه الفنان  صلاح عبد الله بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب المبادرة التي أطلقها لدعم وحماية الفنانين، وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كل الفئات الإبداعية والفنية.

 

وقال صلاح عبد الله في تصريح خاص لـ صدى البلد :"قرار رائع؛ لأن كثيرا من الناس فاكرين الفنانين هما بس اللي بيطلعوا في التليفزيون والصحف". 

 

وأضاف صلاح عبد الله :" والصحافة تكتب إنهم بياخدوا ملايين، مش عارفين ان مثلا عندنا نقابة اسمها نقابة المهن التمثيلية، والسينمائيين اسمها بنقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية"، مشيرا إلى أن النقابات الفنية موجود بها أشخاص تحتاج للتأمين وللرعاية الصحية". 

 

وأردف صلاح عبد الله  :لازم الناس تعرف ان الممثلين كمان اللي بيشوفوهم دول زي أي مهنة يعني كل مهنة هتلاقي فيها ناس فوق اوي فعلا دخلها عالي، وناس تحتيهم دخلهم متوسط، وفي السواد الأعظم دخلهم ضعيف وفعلا محتاجين للرعاية وللتأمين".

 

وأشاد بالقرار قائلا :"أنا شايف إنه قرار رائع زي كل القرارات الرائعة اللي احنا بنعيشها اليومين دول في مصر بصراحة".

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

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دعم وحماية الفنانين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

 

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

 

ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي  والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

صلاح عبد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ صدى البلد دعم وحماية الفنانين القرارات الرائعة

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