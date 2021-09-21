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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خاص| مصطفى شعبان يعلق على اختياره لتسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

عبَّر النجم  مصطفى شعبان، عن سعادته بالمشاركة في تسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار.

 

وقال مصطفي شعبان، في تصريح خاص لصدى البلد: "سعيد إني هشارك في مهرجان تابع لنقابة المهن التمثيلية، وإني هسلم جوائز الفائزين".

 

وأضاف مصطفى شعبان :" شعرت أن تواجدي سيكون داعما للفنانين الشباب المشاركين في المهرجان؛ فوافقت على الفور".

 

ويشهد اليوم، إسدال الستار على مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته السادسة، وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وكثيرا من الشخصيات الفنية .

 

وكرَّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود حميدة، في أثناء افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

 

وأعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بهذا التكريم .. والذي يعد من أعلى التكريمات شرفا التي حصل عليها ".

 

 وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان، ومنهم: محمود حميدة وعزوز عادل، وفردوس عبد الحميد، ومنة بدر تيسير، وغيرهم من الفنانين.

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المسرحيات المشاركة بالمهرجان

تم اختيار 8 عروض مسرحية، للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وسيتم عرضهم بالترتيب الآتي  « العرض الوحشي، الدخان، منحنى خطر، فيدا، راس العش، الأيام المخمورة، فن، المهزلة الأرضية».

 

تفاصيل العروض المشاركة في المهرجان

يُشار إلى أن «العرض الوحشي»، من تأليف علاء الكاشف، وإخراج إبراهيم أحمد، وعرض «الدخان» من تأليف ميخائيل رومان، وإخراج علاء هلال، وعرض «منحنى خطر» إخراج علاء حور، وعرض «فيدا» تأليف خيمية سالمومى، وإخراج مصطفى عسكر، وعرض «راس المش» تأليف مينابباوى، وإخراج بدر الأحمدي، وعرض «المهرج» تأليف يوسف إدريس وإخراج رضوى البحطيطى.

 

شروط المشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية:

 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت شروط المشاركة في الدورة السادسة من المهرجان، والتي بدأت اليوم، ومنها أن تكون عناصر العرض المسرحي نقابية فقط، وممنوع أن يتم مزج أحد العناصر بين عرضين لإتاحة فرص أكبر للمبدعين للمشاركة.

 

ومن شروط المشاركة في المهرجان أيضًا: لا يجب أن يكون العرض المسرحي قُدم في أي جهة أخرى، ويجب أن لا تقل مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة، كما يجب أن يكون مهندس الديكور، والمخرج لم يسبق لهما المشاركة في أي عروض من قبل.

 

واختارت إدارة المهرجان تجربة الإخراج الأولى، تحت إشراف الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان، ومن المقرر أن يتم عرض جميع عروض المهرجان علي خشبة مسرح «النهار»، والمهرجان تحت إشراف مدير المسرح المهندس وائل عبدالله.

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