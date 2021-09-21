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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد خليل مرسي..أبرز أعماله وبكائه لعدم رؤية الكعبة وهو أمامها

خليل مرسي
خليل مرسي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي الذي قدم للسينما والتلفزيون والمسرح المصري الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة، حيث اشتهر في العديد من الأدوار الهامة ، وتزوج من خارج الوسط الفني.
ولعل أبرز أدواره هو دور مرسي الذي قدمه مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.
ويرصد صدى البلد في ذكرى ميلاده محطات في حياته الفنية :

حياته الفنية :


درس في كلية الزراعة وتخرج منها لكن عشقه للفن جعله يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل من خلاله على بكالوريوس في الفنون المسرحية ثم استكمل الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراه وأصبح بعد ذلك رئيس قسم المسرح بجامعة السادس من أكتوبر.

بدأ الفنان المصري الراحل خليل مرسي مسيرته الفنية عندما قدم دور في فيلم “لن أغفر أبداً” والذي تم عرضه في عام 1981، ثم قدمه المخرج محمد فاضل لكي يجسد دور بكير في مسلسل “وقال البحر” وذلك في عام 1982، ومن هنا بدأ يشق طريقه في السينما والتليفزيون والمسرح


بكائه بسبب عدم رؤيته للكعبة:


كان شديد الحرص على زيارة الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة كما أنه أدى مناسك الحج مرتين في عامي 1990، 2010، أما العمرة فقد أداها أكثر من 10 مرات، وفي أحد اللقاءات معه تحدث عن موقف غريب حدث معه أثناء تواجده في مكة المكرمة وكان حينذاك برفقة الفنان القدير أحمد بدير، ذكر أنه عندما كان يذهب إلى مكة المكرمة ويصل إلى بيت الله الحرام يظل ناظراً إلى الأسفل إلى أن يجد نفسه أمام الكعبة فيرفع رأسه وينظر إليها ويبدأ بالدعاء، لكنه في هذه المرة لم ير الكعبة حيث كان هناك سور من الخشب يحيط بها وهو ما جعله يدخل في نوبة بكاء.
قد روى ما حدث بعد ذلك قائلاً: “انقبضت بشدة وبكيت لكن ربك سبحانه وتعالى كأنه يقول لي انت انقبضت لأنك لم تر الكعبة فسوف أفرج عنك بدخولك حرم الكعبة من الداخل، وكانت هناك فرصة لي وللفنان أحمد بدير لدخولها حيث قابلنا شخص يدعى أحمد شيبة وهو من قبيلة بني شيبة والذين يحملون مفاتيح الكعبة، كان يرتدي ملابس مدنية رغم كونه ضابط وقد سمح لنا بالدخول، ومررنا بالباب الخشبي لنجد أنفسنا أمام الحجر الأسود وتسلمناه وقبلناه ثم صعدنا إلى الغرفة وكانت دموعنا تسيل بغزارة”.

وفاته:


تعرض الفنان الراحل خليل مرسي إلى أزمة قلبية دخل على إثرها إلى مستشفى دار السلام الدولي بالقاهرة وتم إجراء عملية جراحية له وهي تركيب دعامات للقلب لكن حالته تدهورت وتوفي في يوم الخامس من شهر أغسطس عام 2014، تم تشييع الجثمان من مسجد عمرو بن العاص إلى مقابر الأسرة وحضر الجنازة مجموعة من أهل الفن.

خليل مرسى ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي حياته الفنية بكائه بسبب عدم رؤيته للكعبة وفاته

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