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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. سبب مشاجرة نجل طارق العريان وتفاصيل العملية الثانية لـ نضال الشافعي

طارق العريان وابنهونضال
طارق العريان وابنهونضال الشاعي وحنان مطاوع

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض من الاخبار العالميه والمحلية الهامة ومن أبرزها :كواليس مشاجرة نجل المخرج طارق العريان 

 

علشان مسلمش عليها.. أسما سليمان تكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان

كشفت الفنان الشابة أسما سليمان  لصدى البلد ،عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت أثناء تواجدها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في لبنان.

 

خاص| مصطفى شعبان يعلق على اختياره لتسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية

عبَّر النجم  مصطفى شعبان، عن سعادته بالمشاركة في تسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار.

 

خاص| صلاح عبد الله عن قرارات الرئيس الداعمة للفن: نعيش فترة رائعة

توجه الفنان  صلاح عبد الله بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب المبادرة التي أطلقها لدعم وحماية الفنانين، وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كل الفئات الإبداعية والفنية.

 

حنان مطاوع تكشف الموعد الحقيقي لعيد ميلاد والدتها سهير المرشدي

أكدت النجمة حنان مطاوع في تصريح خاص لصدى البلد ، أن اليوم الثلاثاء ليس  عيد ميلاد والدتها الفنانة سهير المرشدي كما يشاع ويتواجد على موقع ويكيبديا .

 

فتح في القولون.. تفاصيل العملية الثانية لـ نضال الشافعي

كشفت زوجة نضال الشافعي في تصريح خاص  لصدى البلد ، عن تفاصيل العملية التي أجراها زوجها أمس .

 

قريبا.. عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغانيه أذواق

أعلن الفنان عمرو دياب عن  طرح أغنية جديدة قريبا ستحمل اسم أذواق، وهي  رابع أغنياته التي يتم طرحها في صيف 2021.

طارق العريان الفنانة سهير المرشدي للرئيس عبد الفتاح السيسي المخرج طارق العريان زوجة نضال الشافعي دعم وحماية الفنانين

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