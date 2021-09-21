نشرة الفن.. سبب مشاجرة نجل طارق العريان وتفاصيل العملية الثانية لـ نضال الشافعي

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض من الاخبار العالميه والمحلية الهامة ومن أبرزها :كواليس مشاجرة نجل المخرج طارق العريان

كشفت الفنان الشابة أسما سليمان لصدى البلد ،عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت أثناء تواجدها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في لبنان.

عبَّر النجم مصطفى شعبان، عن سعادته بالمشاركة في تسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار.

توجه الفنان صلاح عبد الله بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب المبادرة التي أطلقها لدعم وحماية الفنانين، وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كل الفئات الإبداعية والفنية.

أكدت النجمة حنان مطاوع في تصريح خاص لصدى البلد ، أن اليوم الثلاثاء ليس عيد ميلاد والدتها الفنانة سهير المرشدي كما يشاع ويتواجد على موقع ويكيبديا .

كشفت زوجة نضال الشافعي في تصريح خاص لصدى البلد ، عن تفاصيل العملية التي أجراها زوجها أمس .

أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح أغنية جديدة قريبا ستحمل اسم أذواق، وهي رابع أغنياته التي يتم طرحها في صيف 2021.