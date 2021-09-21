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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 67 رحلة اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 67 رحلة جوية لنقل قرابة 8 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنظم مصر للطيران، 67 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، الخرطوم، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، دبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، فيينا، ميونيخ، عمَان.

 

كما تسير مصر للطيران، 13 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7505 راكبا .

 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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