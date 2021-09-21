إهداء محافظة مطروح 4 آلاف نسخة من الدستور بلغات مختلفة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه مدير مركز الاعلام بالمحافظة وذلك لتسليم اهداء من الهيئة العامة للاستعلامات لمحافظة مطروح عددا من نسخ الدستور المصرى بعدد من اللغات.

تم اهداء محافظة مطروح 2020 نسخة من الدستور المصرى باللغة العربية و 500 نسخة من الدستور باللغة الفرنسية و 500 نسخة باللغة الانجليزية . و 800 نسخة من كتاب مصر من إصدارات الهيئة العامة للاستعلامات.



ووجه محافظ مطروح خلال اللقاء الشكر لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على هذا الاهداء مشيدا بدور الهيئة التوعوى والثقافى الذى تقوم به لنشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين مع نشر الوعي السياسي والقانوني، ، بواجبات وحقوق المواطنين، مع أهمية إلمام المواطنين به وبالأسس التي تنظم شئون الحياة والمجتمع، ، لنشر مبادئ احترام وسيادة القانون على الجميع .



وأصدر محافظ مطروح توجيهاته للإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة بتوزيع النسخ المهداة من الدستور المصري على مكتبة مصر العامة بمطروح وفرع سيوة ومكتبة مركز المعلومات بالديوان العام مع إهداء نسخة من الاصدار باللغة العربية لكل من مديري المديريات والادارات بالمحافظة .