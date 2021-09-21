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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إهداء محافظة مطروح 4 آلاف نسخة من الدستور بلغات مختلفة

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل مدير مركز الاعلام

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بمكتبه  مدير مركز الاعلام بالمحافظة وذلك لتسليم اهداء من الهيئة العامة للاستعلامات  لمحافظة  مطروح عددا من نسخ الدستور المصرى بعدد من اللغات.

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تم اهداء محافظة مطروح  2020   نسخة من  الدستور المصرى باللغة العربية  و 500  نسخة من الدستور باللغة الفرنسية  و  500 نسخة  باللغة  الانجليزية . و  800  نسخة من   كتاب مصر من إصدارات الهيئة العامة للاستعلامات.  


ووجه محافظ  مطروح  خلال اللقاء  الشكر لضياء رشوان رئيس الهيئة  العامة  للاستعلامات على هذا الاهداء مشيدا بدور الهيئة  التوعوى  والثقافى   الذى تقوم به لنشر ثقافة الاهتمام  بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين مع  نشر الوعي السياسي والقانوني، ، بواجبات وحقوق المواطنين، مع أهمية  إلمام المواطنين به  وبالأسس التي تنظم شئون الحياة والمجتمع، ، لنشر مبادئ احترام وسيادة القانون على الجميع .


وأصدر محافظ مطروح توجيهاته  للإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة  بتوزيع النسخ المهداة من الدستور  المصري على مكتبة مصر العامة بمطروح وفرع سيوة ومكتبة  مركز المعلومات بالديوان العام  مع إهداء نسخة من الاصدار باللغة العربية لكل من مديري المديريات والادارات بالمحافظة .

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