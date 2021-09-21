بعد حملات تفتيشية.. إحالة ٩٨ موظفا بالدلنجات وشبراخيت للتحقيق

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

إحالة ٩٨ موظف للتحقيق بالدلنجات وشبراخيت

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة الآتي :-

- ٨٣ من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

- ١٥ من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.