محمد أبو العينين يتصدر حضور احتفالية تدشين كتاب "رجل الأقدار" في ذكرى ثورة 30 يونيو

شهد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، فعاليات حفل تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن"، الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أقيم بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، وسط حضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورموز الدولة.

وجاء حضور النائب محمد أبو العينين ضمن نخبة من الوزراء والمحافظين، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء الهيئات، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة والفن والإعلام.

تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن"

وشهدت الاحتفالية تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن"، الذي يوثق مسيرة الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، كما تضمنت جلسات حوارية شارك فيها نخبة من المفكرين والكتاب والإعلاميين، تناولت التحولات التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو، وأبرز ملامح الجمهورية الجديدة.

كما تخلل الحفل جلسة بعنوان "رجل الأقدار.. من الجمالية إلى الاتحادية"، شارك فيها الكاتب الصحفي حمدي رزق، والكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، واللواء الدكتور سمير فرج، والسيناريست عبد الرحيم كمال، إضافة إلى جلسة ثانية بعنوان "الجمهورية الجديدة.. والإنسان أولًا"، ناقشت قضايا بناء الإنسان والهوية والثقافة، بمشاركة عدد من المفكرين والمثقفين.

ويعكس حضور النائب محمد أبو العينين هذه الفعالية الوطنية اهتمامه بالمشاركة في المناسبات التي توثق المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وتسلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية خلال السنوات الماضية.