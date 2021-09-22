برلمانية تقدم روشتة لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح

قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه يجب ان تقوم الدولة بعدة أمور لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح.

وأكدت “متي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يكون هناك رؤية للعملية التصديرية عن طريق معرفة ما يحتاجه الدول فى الخارج والعمل علي تلبيته وتوفيره وبعد ذلك تصديره لهم، مؤكدًة ضرورة تفعيل دور المدن الصناعية الموجودة في مصر بطاقتها القسوى مثل الرخام والادوية والبلاستك وغيرها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح المصانع المغلقة ودعم الطاقة الكهربائية والغازية بها، لافتة إلى ضرورة تطوير الصناعة المصرية من خلال تبادل الخبرات الاجنبية والتعاون المشترك

جدير بالذكر أن السفارة الصينية في القاهرة، نظمت اليوم الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وعيد منتصف الخريف، بمشاركة عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكامل الوزير وزير النقل، ومحمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، واللواء تامر عبد المنعم مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وطارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.

ورحب السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشانج، بحضور حفل الاستقبال الافتراضي، قائلا: نيابة عن السفارة الصينية، يطيب لي أن أتقدم بخالص التحية لكم بمناسبة العيد، ومن خلالكم إلى المواطنين والجاليات والطلاب الوافدين الصينيين وجميع عاملي المؤسسات الصينية في مصر، وأتقدم بخالص الشكر للشخصيات من الحكومة والأحزاب والمراكز الفكرية ووسائل الإعلام و أوساط العمال والتجار والعلماء المصرية الذين يهتمون بالتنمية الصينية ويدعمونها ويعززون الصداقة الصينية المصرية بنشاط.

وأضاف ليتشانج، قائلا: إن 72 سنة ليست سوى لحظة عابرة في تاريخ الصين والبشرية، غير أن الصين مرت بالتغيرات الهائلة غير المسبوقة خلال هذه اللحظة القصيرة في التاريخ، فمنذ 72 سنة، اعتمد الشعب الصيني على النفس وكافح بجد واجتهاد وخلق إنجازات لا مثيل لها، وتقدمت الصين إلى الأمام في إطار التواصل والتفاعل مع العالم، والتزمت بالتشاور والتشارك والمنفعة للجميع، وتعاملت مع دول العالم على قدم المساواة وتعاونت معها من أجل الكسب المشترك، وحققت الصين التنمية الذاتية، بينما ضخت قوة إيجابية قوية على سلام العالم والتنمية المشتركة لجميع الدول.

عهد الصين الجديد

وأضاف السفير الصيني في القاهرة “يعد عام 2021 سنة ذات مغزى تاريخي عظيم بالنسبة إلى الصين، لأنه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وطوال مراحل من فتح عهد الصين الجديد خلال تأسيس الحزب إلى تغيير ملامح الصين كليا خلال تأسيس الصين الجديدة، ومن إحداث التغيرات الكبرى التي تهز الصين من خلال تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح إلى تحقيق الإنجازات التاريخية وخلق الإصلاحات التارخية لقضايا الحزب والبلاد منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب.

وتابع: تعمل الصين اليوم على الانفتاح باستمرار، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتواصل الإصلاح والانفتاح بلا انقطاع بروح شق الطريق وهمة الابتكار، وأسلوب العمل الجدي.

وأشار السفير الصيني في القاهرة الى أنه في النصف الأول للسنة الجارية، تطورت التجارة الخارجية الصينية والاستثمارات الأجنبية في الصين بخطوات متزنة وجودة أعلى، وتحسن هيكلها باستمرار، حيث بلغ حجم إجمالي الواردات والصادرات الصينية من البضائع 2792.1 مليار دولارا أمريكي بزيادة 27.1%، وذلك سجل رقما قياسيا في التاريخ.

وأضاف بلغت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا 93.95 مليار دولار أمريكي بزيادة 28.7%. أقيمت المعارض الوطنية مثل معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية في الوقت المقرر، الأمر الذي خلق نوافذ جديدة للانفتاح على الخارج بمستوى عال، فالصين تعمل على جذب الاستثمارات على نطاق واسع والدخول إلى السوق العالمية بخطوات واسعة، وتتفاعل مع العالم تفاعلا جيدا حتى تحقيق التنمية المشتركة.

وأكد أن الصين اليوم تضطلع بالمسؤولية بالجهود الملموسة، ويعد الحزب الشيوعي الصيني حزب يتمتع بالطموح البعيد المدى، موضحا أن هذا الطموح ليس الهيمنة على العالم، بل تقديم المساهمات للعام. منذ بدء توفير المساعدات إلى الخارج قبل 70 سنة، قدمت الصين مساعدات بدون أي شرط سياسي لأكثر من 160 دولة ومنظمة دولية، وسعت وراء تعزيز تعاون التنمية الدولية بجهود حقيقية.

لقاح كورونا

واستطرد السفير الصيني في كلمته قائلا “تجري الصين بنشاط التعاون الدولي لمكافحة الوباء، وقد وفرت للعام أكثر من 800 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا والمواد الخام، الأمر الذي مكن الصين من احتلال المركز الأول في العالم في هذا المجال، وستعمل الصين طوال السنة الجارية على توفير العالم ملياري جرعة من اللقاح، كما تدفع الصين بنشاط بناء الحزام والطريق بجودة عالية، بما يساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي في يوم مبكر والتعامل مع التحديات العالمية مثل تغير المناخ معا، وتواكب الصين تيار التاريخ، وتلتزم بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء والتي تتمثل في السلام والتنمية والعدالة والإنصاف والديمقراطية والحرية، وتدفع بنشاط بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتظل الصين بانيا للسلم العالمي، ومساهما في التنمية العالمية ومدافعا عن النظام الدولي”.

مكافحة جائحة كورونا

وعن مواجهة جائحة كورونا أشار السفير الصيني في القاهرة إلى أنه في الوقت الراهن، مازال الوضع الوبائي العالمي معقدا وخطيرا، وتمثل هزيمة الوباء في يوم مبكر واستئناف النمو الاقتصادي الأولوية القصوى للمجتمع الدولي، مؤكدا أنه يجب الالتزام بمفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع، والتعاون والتضامن للتغلب على الصعوبات، مشددا على رفض الصين القاطع لمحاولات تسييس الوباء ووضع علامة جغرافية عليها، وإساءة سمعة دول معينة.

وأكد السفير لياو ليتشانج مواصلة الصين لعب دور كدولة كبيرة مسؤولة، وتنفذ بحزم التدابير الخمسة التي أعلنها فخامة الرئيس شي جنيبينج في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ73 من جمعية الصحة العالمية الافتراضية من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الوباء، بما يقدم المساهمات المطلوبة في بناء مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع.

وعن العلاقات المصرية الصينية، قال ليتشانج، إن عام 2021 سنة استثنائية للغاية للعلاقات الصينية المصرية أيضا؛ لأنها تصادف الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوسية بين البلدين.