فى 7 أيام.. أسرع ريجيم لحرق ونسف الدهون قبل الشتاء.. و5 مشروبات تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم

5 مشروبات تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

فى 7 أيام أسرع ريجيم لحرق ونسف الدهون

عاداتك الغذائية لحرق أسرع للدهون قبل الشتاء

إذا كنتِ تريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتيها طوال فترة الصيف، إليكِ النظام الغذائى التالى وحيل ومشروبات لها مفعول السحر فى حرق الدهون أثناء النوم.

ريجيم لمدة 7 أيام

إليك خطة ريجيم لـ7 أيام لحرق أسرع للدهون ونحت قوامك قبل الشتاء، يقدمها موقع “بولد سكاى” الهندى:

اليوم الأول والثانى والثالث

▪️ الإفطار 2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش

▪️ بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️ الغداء- 3 ملاعق مكرونة + شريحة لحم مشوى + سلطة أو علبة تونة + طبق سلاطة أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء

▪️ العشاء: ثمرتان فاكهة + كوب زبادى

▪️ اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الإفطار- ربع رغيف +3ملاعق جبن قريش +خيارتين

▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهه

▪️الغداء- خضار مسلوق +ربع فرخه

▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة

▪️العشاء- كوب شوفان باللبن خالى الدسم

ثم التكرار في باقي الأيام

حيل سريعة

إذا كنتِ تريدين التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم إلى ماكينة حرق والبقاء بصحة جيدة

إليك وفقا لموقع Bright Side فإن هناك بعض التغييرات في عاداتك الغذائية كوسيلة للبقاء بصحة جيدة:



1. تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً

تناول الطعام ببط ء والمضغ الجيد سيجعلك تشعرين بالشبع حتى لو كنتِ تأكلين أقل.



2. شرب الماء بانتظام

شرب الماء قد يساعدك على إنقاص وزنك من خلال جعلك تشعرين بالشبع، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين شربوا نصف لتر من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبة الرئيسية يتناولون الطعام بكميات أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



3. تقديم الطعام غير الصحي فى أطباق مائدة حمراء اللون

قد يبدو هذا غريبًا، لكن وجدت تجربة أن الناس يشربون أقل من الأكواب ذات اللون الأحمر ويأكلون أقل من الأطباق ذات اللون الأحمر مقارنةً بالوقت الذي تم فيه تقديم نفس الشيء على الأكواب والأطباق ذات اللون الأزرق.

قد يكون السبب المحتمل لذلك هو أننا نرى اللون الأحمر كإشارة توقف خفية.



4. تجنب المشروبات السكرية

السكر المضاف يتسبب فى إصابتك بالسكري والسمنة وأمراض القلب ويساعد تناول علبة واحدة فقط من الصودا في تجاوز الحد اليومي الموصى به للسكر وهو 37.5 جرام للرجال و25 جرامًا للنساء.

بدلًا من ذلك يجب تناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر أو عصير الفاكهة الطازج.

مشروبات يمكن تناولها قبل النوم



وبجانب الريجيم والحيل السابقة، أوضحت ولا ء أبو الحجاج، استشارى التغذية، أن هناك خمسة مشروبات يمكن تناولها قبل النوم سوف تساهم في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز قدرة الجسم على فقدان الوزن، ومن أهمها:



1- مخفوق بروتين الزبادي اليوناني:

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب البروتين قبل النوم يعد فكرة جيدة بالنسبة لك، إذ يساعد البروتين على إصلاح وتجديد العضلات عندما تكون نائمًا، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، كما يحتوي على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين، حيث يعتبر الكازين بروتين بطيء الإطلاق، مما يعزز بناء العضلات على المدى الطويل، ويمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا غير المحلى وأضف بعض الزبادي اليوناني، ويمكنك إضافة بعض العسل للتحلية.

2- شاي البابونج:

آثار النوم لشاي البابونج مشهورة عالميًا، إذ يساعد عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح أعصابك وتجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم و يعزز فقدان الوزن، لذا ينصح بتناول كوب دافئ قبل النوم.

3- القرفة:

القرفة لها العديد من الفوائد الصحية، إذ تشتهر بخصائصها المعززة لعملية التمثيل الغذائي، كما لها خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، وتساعد على حرق الدهون، ويمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب الطعم.



4- بذور الحلبة:

تعتبر بذور الحلبة المنقوعة رائعة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم تناولها في الصباح ولكن يمكن تناولها في الليل أيضًا، إذ تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.



5- حليب الكركم:

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، كما يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، وهذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.