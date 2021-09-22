مصطفى الفقي يكشف كواليس إعجاب مبارك بـ المشير طنطاوي

نعى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" عندما كان المشير طنطاوي قائدا للجيش الثاني الميداني ألقى كلمة أمام الرئيس الراحل مبارك ، وأعجب به الرئيس مبارك جدا ".

وأضاف مصطفى الفقي:" في يوم من الأيام وجدت مبارك يحدثني عن الأسماء المطروحة لتولي منصب قائد الحرس الجمهوري وقلت لـ مبارك انذاك « انت هتجيب اللواء طنطاوي قائد الجيش الثاني لأنك اعجبت به كثيرا»، وتفاجأ مبارك من توقعي باختياره لـ طنطاوي ".

وأضاف مصطفى الفقي:" المشير طنطاوي كان محبا للشعر وكان يتحدث معي كثيرا عن ذكرياته على فترة عمله كملحق عسكري في باكستان ".



