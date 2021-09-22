محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف وتطوير شوارع مدينة المعلمين وحي غرب

وتركيب الانترلوك بديلًا عن الرصف بالشوارع الضيقة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أعمال رصف وتطوير شوارع مدينة المعلمين وتركيب الانترلوك بشوارع حي غرب مستمرة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وصيانة ورصف الطرق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات موضحاً أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال التجميل والتطوير بشوارع وميادين حي غرب استهدفت رصف شارع سعد زغلول وعدد من شوارع مدينة المعلمين واستمرار تركيب الانترلوك بالشوارع الجانبية لإضافة مظهر جمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية وتم استكمال الأعمال بمنطقة الفدان ومنطقة كوم عباس وجاري حاليًا أعمال التجميل والتطوير بمنطقة الوكايل الأثرية.



وأوضح المحافظ أن حملات التطوير بحي غرب تتم برئاسة وإشراف محمد بشير رئيس الحي وتستهدف شوارع وميادين مدينة المعلمين فضلًا عن استكمال رصف شارع سعد زغلول بعد استكمال أعمال التطوير بتركيب البلدورات وتنسيق الأرصفة لإظهار الشكل الجمالي للمنطقة كما وجه المحافظ رئيس الحي ونوابه بالتنسيق مع قسم شرطة الإشغالات لتكثيف الحملات وإزالة لتحسين الحركة المرورية عليها والحد من الزحام والتكدس المروري لافتاً إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من بينها إدارة المرور وقسم شرطة المرافق والإشغالات وغيرها وفقاً للمواصفات والاشتراطات اللازمة وطبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً.

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