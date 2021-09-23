تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

يتوجه اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لتسلم شهاداتهم من المدارس الثانوية ، استعدادا لتسليم اوراقهم المطلوبة في تنسيق الجامعات 2021.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم : على الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021 التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها وعلى الرقم السري الذى يستخدمه الطالب للدخول على موقع تنسيق الجامعات 2021 .

جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/ طالبة بنسبة 87%.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ويمكن الاطلاع على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ع الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ، مازال يعمل بكفاءة عالية على موقع وزارة التربية والتعليم منذ أن تم تفعيله امس ، لاتاحة الفرصة امام جميع الطلاب للحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني يظهر موقف الطالب بشكل واضح و مفهوم ، نافيا وجود اي مجال لوجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية للمرحلة الثانوية منتهي.

وقال وزير التربية والتعليم : إن التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ 2018 ، وتكبدت الدولة تكاليف باهئظة لشراء ملايين من اجهزة التابلت ، بالاضافة لتكاليف انتاج وترجمة واعداد المحتوى الرقمي الهائل و الممتاز وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية .

وأضاف وزير التربية والتعليم : كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا ، بالإضافة لمصادر التعلم الاخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت ، وبالتالي لا داعي لشراء اي كتب ورقية من المكتبات على الاطلاق.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة القادمة سوف تكون إلكترونية ولن نسمح بدخول أي كتب ورقية في اللجان.