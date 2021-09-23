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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسبارك آول.. تعرف على مواصفات أغلى سيارة كهربائية في اليابان

سيارة أسبارك آول
سيارة أسبارك آول موديل 2021

شهدت فئة السيارات الكهربائية ثورة في الفترة الأخيرة و تنافس شرس بين الشركات العالمية العملاقة حيث باتت هذه الشركات تنظر لهذه السيارات نظرة  مستقبلية بعد توغل شركة تسلا بقوة في السوق و التطور الهائل التي قامت به.

و تعد شركة أسبارك "Aspark" اليابانية أحد هذه الشركات و التي قدمت سيارتها الخارقة و المميزة أسبارك آول موديل 2021 "Aspark Owl" لتكون أحد أبرز الفرسان التي تتنافس في هذه الفئة من السيارات الخارقة.

و تعتبر سيارة أسبارك آول موديل 2021 أسرع سيارة كهربائية يمكنها التسارع من الثبات في العالم حيث نجحت في تحطيم الرقم القياسي العالمي في زمن التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن 1.69 ثانية فقط و و يمكنها التسارع من الثبات حتى سرعة 186 ميلا في الساعة في غضون خلال 10.6 ثانية فقط .

و تستمد أسبارك آول موديل 2021 قوتها من أربعة محركات كهربائية ينتجون معاً قوة حصانية هائلة الي تصل 1985 حصان و عزم دوران يصل الي 2000 نيوتن/متر.


و تم تزويد السيارة ببطاريات ليثيون أيون تنتج طاقة للمحركات بعدل يصل الي 64 كيلو بايت في الساعة و تستطيع اسيارة السير لمسافة تصل الي 450 كيلو/متر في الساعة.

و من الخارج تتوفر سيارة أسبارك آول موديل 2021 بتصميم رياضي فاخر و مميز يحتوي علي تقوسات و تموجات تعطي شكلا مذهلاً كما تم صناعة السيارة من الكاربون فايبر والذي يعطي السيرة خفه و رشاقة أكثر أثناء الحركة.

 

ويبلغ سعر سيارة أسبارك آول موديل 2021 نحو 3.2 مليون دولار.

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