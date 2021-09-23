نشرة التحقيقات|الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بخصوص كورونا.. فتح وحماس يتبادلان الاتهامات مجددا

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر..

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى السيدة فرويلا تسالام الحاكم لدولة بليز، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وفي السطور التالية يقدم «صدى البلد»، بعض المعلومات عن مدينة بليز وأين تقع وعدد سكانها :

صنفت مجلة فوربس الأمريكية قائمة للشباب الـ 30 الأكثر نجاحًا وإبداعا وتأثيرا في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عاما، حيث تربع الشباب المصري في المقدمة، بـ 8 مراكز، ليكون أكبر عدد من الشباب في القائمة من دولة واحدة.

وبحسب مجلة فوربس، حقق الشباب المبدعون في سن مبكرة، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30Under30 لعام 2021، إنجازات كبيرة في مجالات متنوعة، مع تمتعهم بقدرات وإمكانات فائقة على النمو مستقبلًا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، حيث تم الإبلاغ عن 3.6 مليون إصابة عالميا الأسبوع الماضى، انخفاضا من 4 ملايين إصابة فى الأسبوع السابق.

وفى آخر تحديث لها، قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك انخفاضا كبيرا فى الحالات فى منطقتين: انخفاض بنسبة 22% فى الشرق الأوسط، وانخفاض بنسبة 16% فى جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص فى الأسبوع الماضى، بانخفاض نسبته 7%.

وقالت إنه بينما أبلغت منطقة جنوب شرق آسيا عن انخفاض بنسبة 30% في وفيات كورونا، سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 7%، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبين.

وقد تمكن هؤلاء المبتكرون الذين اختارتهم فوربس، وهم جميعًا تحت سن 30 عامًا، من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس، مما أسهم في إلهام الأجيال سواء الأصغر أو الأكبر سنًا، وإثبات أن إحداث فرق في المجتمع لا يتطلب عقودًا من الخبرة.

ومن بين الشباب المصريين الذين ضمتهم قائمة فوربس 30Under30، الشاب علي سلامة الذي كان لنا معه اللقاء التالي:

بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين فرنسا من جانب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا من جانب آخر، بعد إعلان أستراليا فسخ عقد ضخم أبرمته معها في 2016، لشراء غواصات تقليدية، مفضلة عقد شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ترتب عليه سحب فرنسا لسفيرها في كل من الولايات المتحدة وأستراليا؛ اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك الاتفاق خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين بعد أيام من أزمة الغواصات النووية.

شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الاثنين الماضي، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير سامح شكري تضمنت المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

والتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط، والعديد من ممثلي الدول المشاركة في الدورة 76 للأمم المتحدة.

تتجدد الصراعات والاتهامات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين من حين لأخر ولا تتفق إرادة الحركتين إلا على الخلافات ولا تنصب إلا على المنازعات بينهما، تاركين الشعب الفلسطيني يعاني من كثرة الصراعات السياسية التي تؤدي بدورها إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.

حيث تجدد تبادل الاتهامات بين حركة فتح وحركة حماس، إثر خلافات حول إجراء الانتخابات المحلية.