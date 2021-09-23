أبو الغيط: القضية الفلسطينية لم تنته بعلاقات العرب مع إسرائيل "مش هيحصل".. فيديو

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية هى القضية الأم للعرب.

وتابع أبو الغيط خلال حواره مع برنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر"، تقديم شريف عامر، بالرغم علاقات العرب المباشرة مع إسرائيل قائلا:" إياكم وتصور أن الموضوع انتهى مش هيحصل".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية،أن نتيجة العلاقات المباشرة بين العرب وإسرائيل هى توقف “الضم” وليس الاستيطان، مما أعطى حيوية للمجتمع العربى لفتح قنوات يمكن من خلالها التأثير على إسرائيل وأفعالها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية،أن العرب مازالوا متمسكين بالقضية الفلسطينية كالقضية الأم،وكذا حق الفلسطينيين فى إقامة دولة.