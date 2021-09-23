عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. المخابرات تحبط تهريب 100 كيلوجرام من الحبوب المخدرة

حبوب مخدرة
حبوب مخدرة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع أن جهاز المخابرات الوطني العراقي أحبط محاولة لإدخال نحو 100 كجم من الحبوب المخدرة إلى البلاد.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأربعاء، إنه "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بالأمن الصحي للمواطنين، يقف لهم رجال جهاز المخابرات الوطني بالمرصاد، حيث تمكنت مفارز الجهاز ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية واخذ الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة خازوكة بقضاء ربيعة بمحافظة نينوى القريبة على الحدود العراقية السورية".

العراق يستهدف الوصول بإنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال 2025

العراق: العثور علي أكثر من 650 قنبلة قبل انفجار ها

وأضاف، أنه "قد جاءت عملية القبض بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما خلال مُحاولتهما إدخال هذه السموم من الاراضي السورية الى العراق، وضبطت بحوزتهما نحو 300 كيس من الحبوب المخدرة كل كيس بداخله 2000 حبة اي ما يعادل 100 كغم تقريبا".

وتابع رسول أن "العملية تمت بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة المتمثلة باللواء 71 في الفرقة 15 على الحدود الفاصلة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها، اذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإيداعهما التوقيف".

أفادت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بالعثور علي أكثر من 650 مقذوفا مختلفا على طريق ديوانية – حمزة.

وذكرت المديرية، في بيان لها قائلة : تمكنت عناصر الدفاع المفرقعات من معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني القادسية، وكذا ورفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام/ وزارة الصحة والبيئة، وذلك في منطقة أم عباسيات على طريق ديوانية – حمزة".

وتابعت : وتم نقلها إلى ساحة تجميع الذخائر الحربية في منطقة ميدان الرمي لغرض تسليمها اصولياً إلى كتيبة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لوزارة الدفاع بهدف  إتلافها لاحقا وفق السياقات المعتمدة".

العراق المخابرات حبوب مخدرة القوات المسلحة اخبار العالم

موضوعات متعلقة

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

عقوبة التحرش في الإسلام وهل أشد حرمة من الزنا ؟

أمينة شلباية تقدم نصائح للسيدات لحماية الشعر.. فيديو

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

نتائج مبهرة لثورة يونيو في الصناعة المصرية.. زيادة الاعتماد على المنتج الوطني .. ارتفاع حجم التجارة والعملة الصعبة.. انشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمع للصناعات الصغيرة

حزب الوفد ينظم احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو..أبو شقة: الشعب المصري فعل المعجزات تحت قيادة السيسي..وأبو العينين:مصر حافظت على العروبة وعمّرت غزة..والتنمية انتصرت على الإرهاب والتخريب

ترشيحاتنا

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة السيارات

خطة طموحة.. استرازينيكا تكشف عن مفاجأة في السعودية

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

التجار: مصانع الزي المدرسي تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية مع تخوفات الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ