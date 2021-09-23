العراق.. المخابرات تحبط تهريب 100 كيلوجرام من الحبوب المخدرة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع أن جهاز المخابرات الوطني العراقي أحبط محاولة لإدخال نحو 100 كجم من الحبوب المخدرة إلى البلاد.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأربعاء، إنه "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بالأمن الصحي للمواطنين، يقف لهم رجال جهاز المخابرات الوطني بالمرصاد، حيث تمكنت مفارز الجهاز ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية واخذ الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة خازوكة بقضاء ربيعة بمحافظة نينوى القريبة على الحدود العراقية السورية".

وأضاف، أنه "قد جاءت عملية القبض بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما خلال مُحاولتهما إدخال هذه السموم من الاراضي السورية الى العراق، وضبطت بحوزتهما نحو 300 كيس من الحبوب المخدرة كل كيس بداخله 2000 حبة اي ما يعادل 100 كغم تقريبا".

وتابع رسول أن "العملية تمت بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة المتمثلة باللواء 71 في الفرقة 15 على الحدود الفاصلة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها، اذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإيداعهما التوقيف".

أفادت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بالعثور علي أكثر من 650 مقذوفا مختلفا على طريق ديوانية – حمزة.



وذكرت المديرية، في بيان لها قائلة : تمكنت عناصر الدفاع المفرقعات من معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني القادسية، وكذا ورفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام/ وزارة الصحة والبيئة، وذلك في منطقة أم عباسيات على طريق ديوانية – حمزة".

وتابعت : وتم نقلها إلى ساحة تجميع الذخائر الحربية في منطقة ميدان الرمي لغرض تسليمها اصولياً إلى كتيبة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لوزارة الدفاع بهدف إتلافها لاحقا وفق السياقات المعتمدة".