العراق: العثور علي أكثر من 650 قنبلة قبل انفجار ها

أفادت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بالعثور علي أكثر من 650 مقذوفا مختلفا على طريق ديوانية – حمزة.



وذكرت المديرية، في بيان لها قائلة : تمكنت عناصر الدفاع المفرقعات من معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني القادسية، وكذا ورفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام/ وزارة الصحة والبيئة، وذلك في منطقة أم عباسيات على طريق ديوانية – حمزة".





وأضافت : كما تمت معالجة 654 مقذوفاً مختلف الأنواع والأحجام.

وتابعت : وتم نقلها إلى ساحة تجميع الذخائر الحربية في منطقة ميدان الرمي لغرض تسليمها اصولياً إلى كتيبة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لوزارة الدفاع بهدف إتلافها لاحقا وفق السياقات المعتمدة".