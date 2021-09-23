غضب عارم من كيروش بسبب لاعبي الدوري ونظرة جديدة على قائمة المنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعد مشاهدة لاعبي فريقي الأهلي وطلائع الجيش خلال مباراة السوبر التي انتهت بفوز الطلائع بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال المصدر إن كيروش أبدى غضبه الشديد خلال الاجتماع مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية صباح اليوم، وطالب بانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل.

وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات الجولة بطولتي الأندية الأفريقية ، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر إقامتها غدا وبعد غد، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لإقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس إيجابيا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

وأكد المصدر أن كيروش لم يلفت انتباهه أي لاعب في الدوري بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات وأيضاً مباراة السوبر، سوى حارسا مرمى الأهلي والجيش "محمد الشناوي ومحمد بسام"، ومحمد مجدى أفشة، ومحمد شريف، وأكرم توفيق لاعبي الأهلي.

وتابع: فتح كيروش الباب لضم لاعبين جدد في قائمة المنتخب وذلك بعد مشاهدة المباريات القادمة سواء في بطولتي الدوري أو الكأس ومن المقرر أن يتم دخول عناصر جديدة خلال الفترة القادمة.

موعد مباراتي مصر وليبيا

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.