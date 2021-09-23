ما علاقة الوسائد الهوائية بتغيير زجاج السيارة .. وأهم النصائح لتفادي المشكلات

تتعدد وسائل الحماية و الأمان داخل السيارة فمن الممكن أن تتعلق بمنظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS، أو نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وغيرهم مثل نظام الثبات الإلكتروني ESP، و التجهيزات الخاصة بتجاوز المرتفعات و خوض المنحدرات بطريقة سلسة.

كما ان منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS احد اهم وسائل الحماية والتي تمنع الكثير من الاضرار البالغة عن قائد المركبة او الافراد من الداخل بحسب تعدد هذه الوسائد أو وجود منظومة الستائر الجانبية، و عناصر حماية الرأس و الأرجل، وذلك في حالة التصادم القوي بأحد الاجسام الصلبة، حيث تقوم هذه الوسائد بامتصاد الصدمات وحماية قائد المركبة ومن معه بشكل كبير مع خلال التصادم معها بدلا من الاصطدام بشكل مباشر مع الاجسام الصلبة داخل مقصورة القيادة.

ولكن يبقى عنوان هذا الموضوع محط اهتمام كبير من قبل الباحثين عن الحماية والأمان في عالم السيارات، حيث أشار الكثير من خبراء السيارات بوجود علاقة كبيرة بين الوسائد الهوائية ومنظومة الـ AIRBAGS و زجاج السيارة، والتي تجعل الامر غاية في الاهمية.

فمن الممكن أن يقع البعض في خطأ كبير اثناء تعرض الزجاج الامامي إلى التلف والاجبار على تغييره، وهو فقد و الغاء الوظيفة المخصصة للوسائد الهوائية، حيث يمثل الزجاج الامامي حائط الاصطدام المطلوب لبعض الوسائد الهوائية داخل السيارات، والتي تحتاج إلى وجود حائط تصدمي قبل عملية الانتفاخ و القيام بعمها على اكمل وجه.

علاقة الوسائد الهوائية بتغيير زجاج السيارة .. وأهم النصائح لتفادي المشكلات

ولكي نحصل على أفضل مستوى لأداء الوسائد الهوائية AIRBAGS في تلك السيارات بعد عملية التصادم، وفي حالة إذا كان الزجاج الامامي قد تعرض للتغير، فلابد أن نقوم بلصق الزجاج بمواد مخصصة تقوم بحماية الركاب من تطاير الزجاج حتى لا يتناثر بشكل عشوائي من قوة تصادم الـ AIRBAGS، و القيام بعلمها و الانتفاخ بشكل غير مثالي بدل انتفاخها من الداخل و حماية قائد المركبة والأفراد.

و ننصح قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة و الانتباه واليقظة بشكل دائم على الطريق، والابتعاد على المناورات و التفحيط، مع الالتزام الحتمي بجميع القواعد المرورية، حتى لا نقع في مشكلات لا نحب ان تتعرض لها يومًا ما، ولا ننسى ايضا معلومة هذا الموضوع ومدى اهمية الوسائد الهوائية وعلاقتها بالزجاج الأمامي.